به گزارش خبرگزاری مهر، انتظام سهمگین در جمع خبرنگاران با اشاره به آمارهای جدید در خصوص ضریب جینی کشور، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب ۰.۲۹۸۱ و ۰.۳۰۵۶ است که در مقایسه با سایر استان‌ها، در رده‌های دهم و هفدهم کمترین ضریب جینی قرار دارد که این نشان‌دهنده توزیع نسبتاً عادلانه‌تر درآمد در استان است.

وی افزود: در سطح کشور، ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ برابر ۰.۳۸۷۰ است که نسبت به سال گذشته کاهش یافته و نشان‌دهنده روند بهتر در کاهش نابرابری درآمدی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: کمترین ضریب جینی در استان کرمان و بالاترین آن در سیستان و بلوچستان مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: گزارش مبسوط از توزیع درآمد و شاخص‌های اقتصادی، در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترسی است و علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنند.

وی در پایان بر اهمیت ادامه تلاش‌ها برای کاهش نابرابری‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی مردم استان تأکید کرد.