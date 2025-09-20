  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

کهگیلویه و بویراحمد در رده‌های پایین‌ترین ضریب جینی کشور

یاسوج-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد از کاهش ضریب جینی و بهبود وضعیت توزیع درآمد سال ۱۴۰۳ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتظام سهمگین در جمع خبرنگاران با اشاره به آمارهای جدید در خصوص ضریب جینی کشور، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب ۰.۲۹۸۱ و ۰.۳۰۵۶ است که در مقایسه با سایر استان‌ها، در رده‌های دهم و هفدهم کمترین ضریب جینی قرار دارد که این نشان‌دهنده توزیع نسبتاً عادلانه‌تر درآمد در استان است.

وی افزود: در سطح کشور، ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ برابر ۰.۳۸۷۰ است که نسبت به سال گذشته کاهش یافته و نشان‌دهنده روند بهتر در کاهش نابرابری درآمدی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: کمترین ضریب جینی در استان کرمان و بالاترین آن در سیستان و بلوچستان مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: گزارش مبسوط از توزیع درآمد و شاخص‌های اقتصادی، در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترسی است و علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنند.

وی در پایان بر اهمیت ادامه تلاش‌ها برای کاهش نابرابری‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی مردم استان تأکید کرد.

