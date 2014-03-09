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۱۸ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۲۲

ابوترابی فرد در مجلس عنوان کرد؛

الهام گرفتن پرستاران خدوم از قلب الهام آفرین زینب کبری(س)

الهام گرفتن پرستاران خدوم از قلب الهام آفرین زینب کبری(س)

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم پرستاران هوشمند و خدوم با الهام گرفتن از قلب سراسر الهام آفرین زینب کبری در عرصه خدمت به جامعه از توفقات روز افزون برخوردار باشند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام ابوترابی فرد نائب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داست گفت: میلاد بانوی بزرگ جهان اسلام، زبان علی در کام، فریاد بلند عاشورا و تکرار همه ارزش های کربلا حضرت زینب(س) را به محضر امت اسلام و دلباختگان ساحت آن حضرت و نیز زنان که این بانوی اسوه صبر استقامت و وفاداری به آموزه های اسلامی را الگوی خود قرار داده اند تبریک می گویم.

وی همچنین با تبریک روز پرستار افزود: امیدورام پرستاران هوشمند و خدوم با الهام از قلب سراسر الهام آفرین حضرت زینب(س) در عرصه خدمت به جامعه خصوصاً بیماران از توفیقات روز افزون برخوردار باشند.

 

کد مطلب 2252383

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