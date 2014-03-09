الهام گرفتن پرستاران خدوم از قلب الهام آفرین زینب کبری(س)

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام ابوترابی فرد نائب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داست گفت: میلاد بانوی بزرگ جهان اسلام، زبان علی در کام، فریاد بلند عاشورا و تکرار همه ارزش های کربلا حضرت زینب(س) را به محضر امت اسلام و دلباختگان ساحت آن حضرت و نیز زنان که این بانوی اسوه صبر استقامت و وفاداری به آموزه های اسلامی را الگوی خود قرار داده اند تبریک می گویم.

وی همچنین با تبریک روز پرستار افزود: امیدورام پرستاران هوشمند و خدوم با الهام از قلب سراسر الهام آفرین حضرت زینب(س) در عرصه خدمت به جامعه خصوصاً بیماران از توفیقات روز افزون برخوردار باشند.