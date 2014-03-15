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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۲۶

جام جهانی کشتی آزاد - آمريكا؛

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران اعلام شد/ مدعيان روي باسكول رفتند

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران اعلام شد/ مدعيان روي باسكول رفتند

کشتی گیران 10 تیم حاضر در جام جهانی کشتی آزاد وزن کشی کردند تا از امشب به وقت تهران به مصاف حریفان خود بروند.

به گزارش خبرگزاري مهر، وزن کشی جام جهانی کشتی آزاد عصر امروز به وقت محلی انجام شد و 15 کشتی گیر ایران روی باسکول رفتند.

از نکات مهم در ترکیب تیم ایران قرار نگرفتن میثم مصطفی جوکار در وزن 86 کیلوگرم بود كه جای خود را به علیرضا کریمی کشتی گیر جوان و آینده دار این وزن داد. همچنین سید احمدی محمدی در 65 کیلوگرم وزن کشی کرد تا در کنار میثم نصیری قرار گیرد. در این وزن ابراهیم نصیری به دلیل مشکل خروج از کشور نتوانسته بود به جام جهانی اعزام شود.با این شرایط مسعود اسماعیل پور در 61 کیلوگرم به میدان خواهد رفت و میثم نصیری به همراه سید احمد محمدی در 65 کیلوگرم مبارزه خواهند کرد.

ترکیب ایران در این رقابت ها به شرح زیر است:

57  کیلوگرم: حسن رحیمی - مهران رضا زاده
61  کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور
65  کیلوگرم: میثم نصیری - سید احمد محمدی
70  کیلوگرم: مصطفی حسین خانی - پیمان یاراحمدی
74  کیلوگرم: عزت الله اکبری - رضا افضلی
86  کیلوگرم:احسان لشگری - علیرضا کریمی
97  کیلوگرم: رضا یزدانی - حامد طالبی زرین کمر
125  کیلوگرم: کمیل قاسمی - پرویز هادی

طبق برنامه تیم ایران از ساعت 22 و 30 دقیقه امشب به وقت تهران ابتدا به مصاف ارمنستان می رود، سپس ساعت 4 بامداد شنبه به وقت تهران مقابل ترکیه قرار خواهد گرفت و ساعت 5 بامداد یکشنبه نیز با آمریکا مسابقه می دهد. آخرین کشتی تیم ایران در مرحله گروهی با تیم هند خواهد بود که این دیدار ساعت 21 و 30 دقیقه یکشنبه به وقت تهران انجام می شود.

تیم‌های اول هر گروه به فینال می رسند و تیمهای دوم نیز مسابقه رده بندی را برای ایستادن بر سکوی سوم انجام می دهند.فینال مسابقات ساعت 4 و 30 دقیقه بامداد دوشنبه است و مسابقه رده بندی یک ساعت قبل از آن خواهد بود.

کد مطلب 2256359

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