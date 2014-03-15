لایحه حقوق شهروندی معلولان بررسی شد/ ایجاد کمیته حقوقی تشکلهای غیر دولتی معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 15 تشکل حمایت از معلولان روز پنچ‌شنبه، به همت کانون معلولین توانا دور هم جمع شدند تا ضمن بررسی لایحه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت، در روند تصویب قانون جامع حمایت از معلولان اثرگذار باشند.

موسوی در اولین نشست هم‌اندیشی یک روزه‌ سازمانهای مردم‌ نهاد معلولان گفت: در بحث هدفمندی یارانه حق معلولان نیز به ویژه در بحث بنزین مطرح شد و معلولان بارها برای مطالبه این حق به بهزیستی مراجعه کردند و در نهایت همه گروهها سهمیه خود را گرفتند اما برای معلولان هیچ فکری نشد.

وی با اشاره به اینکه معلولان باید به امور خود واقف باشند گفت: این گروه باید در هر روز کاری مجلس حاضر باشند و جایگاه خود را در قوانین ببینند.

بنیانگذار کانون معلولین توانا ادامه داد: برخی مسئولان هنوز با واقعیتهای زندگی معلولان آشنایی ندارند و ما باید برای آشنایی مسئولان به ویژه نمایندگانمجلس با مسائل معلولان دور هم جمع شده و حرکت‌های اجتماعی انجام دهیم.

این فعال حوزه معلولان با اشاره به اینکه معلولان شدید و دارای زخم بستر رئیسان ما هستند و اگر لاستیک ویلچر معلولی پنچر شود او با مستمری اندک خود چگونه قادر به رفع این مشکل خواهد بود تاکید کرد: قلب مسئولان با ماست پس ما هم باید با دادن برنامه و آشنا کردن آن‌ها با مسائل معلولان آن‌ها را یاری دهیم.

موسوی همچنین ایجاد یک کمیته حقوقی که تلفیقی از تشکلها باشد را از اهداف این نشست دانسته و گفت: در این کمیته تلفیقی تشکل‌های غایب نیز باید به مشارکت گرفت.

مدیر عامل انجمن باور نیز در این نشست ، کانون معلولین را از فعال‌ترین تشکل‌ها در بحث حقوق افراد دارای معلولیت دانست و گفت: کانون معلولین با اینکه در قزوین مستقر است و دسترسی کمتری به امکانات موجود در پایتخت دارد اما به جرات می‌توان گفت از بسیاری از تشکل‌های مستقر در تهران فعال‌تر است.

سهیل معینی افزود: ما از تمام تشکل‌ها این انتظار را داریم که تصور نکنند به علت دور بودن از تهران نمی‌توانند موثر باشند چرا که مشکلات معلولان ملی است و کانون معلولین توانا با وجود فاصله‌ای که با تهران دارد همواره توانسته در این راستا فعال باشد.

معینی در این نشست در توضیح تاریخچه قانون جامع گفت: در دهه هفتاد شاهد رشد کمی تشکل‌های محلی، شهرستانی و استانی بودیم اما به مرور مشاهده شد که ایجاد این تشکل‌ها رشد چشمگیری در بهبود شرایط زندگی معلولان نداشته و این نکته که حقوق افراد دارای معلولیت جنبه قانونی ندارد به عنوان یک خلاء احساس شد.

وی افزود: درادامه‌ فعالیت تشکل‌ها ضرورت برجسته کردن این حقوق حس شد و به این منظور کمیته‌ای در سال 87 تشکیل شد که پیش‌نویس اولیه‌ حقوق افراد دارای معلولیت را تهیه کرد و سازمان بهزیستی هم از سال 81 در این موضوع ورود کرد و با رایزنی های انجام شده و نشست‌های صورت گرفته با نمایندگان مجلس، سرانجام قانون جامع حمایت ازمعلولان در سال 83 به تصویب رسید.

معینی تصریح کرد: اگر چه بند 16 قانون یاد شده تحقق اعمال این قانون را به داشتن اعتبار منوط کرده اما بزرگترین دستاورد قانون جامع این است که ما برای پیگیری حقوق خود مبنای قانونی پیدا کردیم.

مدیرعامل انجمن باور گفت: صرف نظر از اینکه وضعیت اجرایی قانون جامع به چه شکل است اما بر اساس این قانون بیش از 20 هزار دانشجوی معلول در سراسر کشور توانستند وارد دانشگاه شوند و امروز کمتر مسئولی است که به ضرورت مناسب‌سازی فضاها برای دسترسی معلولان اعتقاد نداشته باشد.

سهیل معینی اذعان کرد: هر فرد معلولی که قادر به کار باشد اما دولت نتواند به او کار بدهد، حق برخورداری از تامین اجتماعی را دارد و این حق در قانون یاد شده برجسته شده و دولت مکلف شده حداقل حقوق بیکاری را که به سایرین می‌دهد به معلولان جویای کار نیز بدهد.

این فعال حقوق معلولان پرداخت بیمه‌ سهم کارفرما، داشتن قانون جداگانه برای کودکان و نوجوانان معلول، معافیت مالیاتی، پرداخت حق مددکاری و... را از دیگر دستاوردهای قانون جامع دانست و گفت: در این قانون تلاش بر این بوده که تمامی مشکلات و مسائل پیش روی معلولان دیده شود.

مدیر عامل انجمن باور گفت: تشکل‌ها باید در عین مستقل بودن با هم هماهنگ بوده و تعریف دقیقی از شبکه‌های ملی داشته باشند و همچنین تشکیل شبکه معلولان کشور باید هدف همه ما باشد .

عضو شورای شهر تهران در این نشست با تاکید بر این که تشکل‌ها باید در اقدامات بزرگ و ملی با هم همسو و هماهنگ باشند گفت: ما باید به هر قانون تصویب شده‌ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم به معلولان ربط دارد به صورت ملی نگاه کرده و تخصصی برخورد کنیم.

دکتر علی صابری تصریح کرد: اینکه ما در تمام قوانین معلولان را فراتر ببینیم خوب است اما این انتظار که هر روز قانون جدیدی برای معلولان تصویب بشود درست نیست.

وی با اعلام این مطلب که تشکل‌ها باید برای قانون جامع حمایت از معلولان انرژی بگذارند گفت: در مسائل حقوقی حرکت‌ها باید تکاملی بوده و حرکت های ما باید منسجم باشد تا رسانه‌ها نیز در برخورد با تشکل‌ها ادبیات قوی‌تری پیدا کنند.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در دفتر شورای شهر به روی طرح‌ها، فکرها و نظرات همه باز است و ما می‌توانیم تشکل‌های شهر تهران و معلولانی که تمایل دارند را از تصمیمات شورای شهر مطلع سازیم.

رحمان دلاوری مدیرعامل جامعه معلولین و عضو شورای شهر دلیجان، توجه به توسعه دانش زندگی معلولان را از مواردی قابل توجه دانست و گفت: در جامعه ما آموزش‌هایی برای کسانی که تازه معلول می‌شوند وجود ندارد و ما در تنظیم این لایحه بهتر است از کشورهای دیگر الگوبرداری کرده و همچنین دولت را متقاعد کنیم که از معلولان به عنوان نیروهای خلاق و ایده‌پرداز استفاده کند.

مهدی قنبری موحد، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره جامعه معلولین زنجان، ضمن تشکر از مسئولان جلسه، راه‌اندازی کلینیکهای درمانی را از ضروریات معلولان اعلام کرد.

حامد عابدین‌زاده از انجمن ناشنوایان که خودش نیز از ناشنوایان است، تربیت رابط ناشنوایان در سازمان‌های دولتی و استخدام این رابط‌ها را در همه مراکز برای برقراری ارتباط ناشنوایان و احقاق حقوق آن‌ها لازم دانست.

در پایان یک تیم 7 نفره متشکل از نمایندگان تشکل های حاضر در جلسه به منظور انجام مقدمات و تعیین زمان و نحوه برگزاری نشست‌های بعدی تشکیل شد.

این تشکلها از گیلان، مازندران، اصفهان، قزوین، زنجان، ساری، دلیجان، کاشان، تهران و... خود را برای شرکت در اولین جلسه هم‌اندیشی تشکل‌ها که در هتل هویزه‌ تهران برگزار شد رسانده بودند.