حضور دوباره نازنین بنیادی در سریال «هوملند»/ همکاری فرح با سازمان سیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مجموعه «هوملند» که هم جایزه امی و هم گلدن گلوب را در کارنامه اش دارد، در فصل جدیدش با حضور نازنین بنیادی همراه خواهد بود.

بنیادی که به صورت مهمان در فصل سوم این سریال حضور داشت، در نقش فرح شیرازی تحلیل گر مسلمان سیا بازی کرده بود. نقش جدید او از جایی که تمام شده بود، دنبال می شود و او از بستگانش در تهران کمک می‌خواهد تا به مامو سیا با نام کری کمک کند تا یک ماموریت مخفی انجام شود. در فصل چهار این سریال فرح، نقشی اساسی در کمک کردن به کری در سیا ایفا خواهد کرد.

بنیادی که سخنگوی رسمی سازمان عفو بین‌المللی آمریکا است اکنون به عنوان ستاره میهمان در درام پرطرفدار «اسکاندال» در شبکه ای.بی.سی نیز بازی می کند. او در مجموعه «ملاقات با مادر» و «آناتومی گری» و «24» نیز بازی کرده بود.

این سریال که شخصیت اصلی اش یک گروهبان آمریکایی است که هشت سال در عراق توسط نیروهای القاعده به اسارت گرفته شده بود، تحت عنوان مبارزه با نیروهای القاعده، گاه شخصیت‌های ایرانی را نیز درگیر تروریسم نشان داده است.

«سرزمین مادری» از سال 2011 پخش ‌شده و تاکنون در سه فصل 12 قسمتی بر روی آنتن رفته و فصل چهارم با محوریت مذاکرات هسته‌ای ایران در حال ساخت است.

پیش بینی می شود فصل چهارم سریال «هوملند» از پاییز شروع شود.