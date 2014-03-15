خداداد عزیزی، مدیر فنی تیم فوتبال ابومسلم، در خصوص اتفاقات و حواشی عجیب دیدار تیم‌های فوتبال نفت مسجد سلیمان و ابومسلم که با برتری 4 بر 3 نفت مسجد سلیمان به پایان رسید به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه روز جمعه جو بسیار بدی را در مسجدسلیمان شاهد بودیم. در نیمه اول که آنها 2 بر صفر از ما پیش افتاده بودند مشکل خاصی را شاهد نبودیم و همه چیز گل و گلاب بود اما در نیمه دوم که ما دو گل زدیم جو برگشت و آنها با فشارهای حاشیه‌ای که به ما آوردند توانستند گل سوم را بزنند.

وی در همین خصوص افزود: پس از آن بازیکنان ما موفق شدند گل سوم را بزنند اما در حرکتی عجیب کلیه نیمکت نشینان تیم نفت درون زمین ریختند و به سمت داور حمله ور شدند، آنها در حضور بازیکنان ما سعید فتاحی، داور بازی را تهدید می کردند که اگر امروز نفت مسجد سلیمان از زمین برنده خارج نشود سرت را می بریم و با جوی که در ورزشگاه حاکم شده نمی توانی زنده از ورزشگاه خارج شوی!! این موضوع در حالی اتفاق افتاد که در صحنه گل پس از برخورد مدافع و دروازه‌بان تیم نفت، توپ به مهاجم ما رسید و وی توانست دروازه تیم میزبان را باز کند.

مدیر فنی تیم فوتبال ابومسلم تاکید کرد: با این اتفاق حدود 6 دقیقه بازی بدون دلیل تعطیل شد و من معتقدم که این حمله و تهدیدها باعث شده بود تا داور از آن پس تحت تاثیر قرار بگیرد. این اتفاقات باعث شد تا داور حدود 11 دقیقه وقت اضافه بگیرد؟ چیزی که در فوتبال دنیا به ندرت شاهد آن هستیم.

وی خاطر نشان کرد: پس از گل سوم برخی از بازیکنان تیم حریف در جریان بازی، مربیان ما را که لب خط بودند تهدید و توهین می کردند و زمانی که آنها به کمک داور بازی گفتند مگر تهدیدها و توهین را نمی شنوید، کمک داور خیلی راحت می گفت " مگر جو را نمی بینید، می خواهید ما را بکشند!". زمانی که این موضوع را به ناظر بازی نیز اطلاع دادیم، او که نیز تحت تاثیر جو قرار گرفته بود، با بی تفاوتی از این موضوع گذشت!

خداداد ادامه داد: سوال من از ناظر مسابقه این است که اگر ما در پایان بازی مساوی کرده و یا می بردیم چه کسی امنیت جانی بازیکنان و کادر فنی ما را تامین می کرد؟ متاسفانه در این هفته های حساس پایانی لیگ آزادگان کسی در کمیته مسابقات سازمان لیگ به این مسائل رسیدگی نمی کند.

عزیزی اعلام کرد: پس از سوت پایان بازی از هر سوراخی تماشاگر و افراد متفرقه درون زمین ریختند و این درحالی بود که بازیکنان ما هنوز درون زمین بودند. بازهم تاکید می کنم اگر ما مساوی کرده و یا برده بودیم چه کسی مسئول تامین امنیت جان بازیکنان و عوامل تیم ما بود؟

وی تاکید کرد: با وجود احترام زیاد و محبت هایی که مسئولان و هواداران مسجدسلیمان نسبت به من داشتند و احترامی که من برای آنها قائلم باید بگویم که با شرایط و جوی که من در آنجا دیدم بعید می دانم تیم نفت مسجد سلیمان در صورت صعود به لیگ برتر استانداردهای AFC را داشته باشد. ضمن اینکه این شهر فاقد فرودگاه بوده و حدود 2 ساعت تا اهواز زمینی راه است و این شهر هتل مناسبی نیز برای اسکان تیم های میهمان و مسئولان برگزاری بازی ندارد. با این جو من تعجب می کنم که چگونه تراکتورسازی در جام حذفی با آنها بازی کرد؟

مدیرفنی تیم ابومسلم در خصوص پنالتی که در دقیقه 93 برای تیم میزبان گرفته شد، گفت: در دقیقه 93 نفتی ها ضربه کرنری را زدند که مهاجم ما و تیم حریف به طور همزمان برای زدن ضربه سر بلند شدند و در حالی که روی هوا مهاجم ما رویش به سمت توپ نبود و فاصله وی با مهاجم حریف کمتر از 30 سانتی متر بود، ضربه سر حریف باعث شد تا توپ به دست بازیکن ما برخورد کند و داور پنالتی بگیرد. افرادی که فوتبالی هستند به خوبی می دانند که در چنین وضعیتی بازیکن نمی تواند روی هوا دست های خود را ببندد و بپرد. با اینکه آن صحنه به هیچ وجه پنالتی نبود اما با جوی که من دیدم به داور حق می دهم که برای حفظ جانش پنالتی بگیرد.

وی در خصوص وضعیت تیم ابومسلم در جدول نیز تاکید کرد: دیگر همه عالم و عالم مشکلات و کمبودهای ما را می دانند ما باید دو بازی باقی مانده خود را ببریم تا شاید بتوانیم در لیگ ازادگان بمانیم.