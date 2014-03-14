پدیده پیروز شد، صنعت نفت ناامید/ برتری نفت و سقوط سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز جمعه با برگزاری 4 بازی همزمان پیگیری شد که در گروه "الف" تیم پدیده مشهد با پیروزی یک بر صفر در زمین صنعت نفت آبادان 40 امتیازی شد.

با این برد رقابت برای صعود به لیگ برتر در دو هفته پایانی این گروه بین دو تیم مشهدی سیاه جامگان و پدیده ادامه پیدا می‌کند و دیگر مدعیان شانس صعود به لیگ برتر را از دست دادند.

نتایج کامل دیدارهای هفته بیست و چهارم در گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه الف:

* نساجی مازندران 2 - الوند همدان 2(این بازی روز پنجشنبه برگزار شد)

* سیاه جامگان مشهد 3 - گیتی پسند اصفهان یک

* گهر دورود یک - شهرداری یاسوج 3

* نیروی زمینی تهران 2 - شهرداری بندرعباس یک

* گل‌گهر سیرجان یک - فولاد یزد یک

* صنعت نفت آبادان صفر - پدیده مشهد یک

جدول رده‌‎بندی گروه الف:

1- سیاه جامگان مشهد 41 امتیاز

2- پدیده مشهد 40 امتیاز

3- صنعت نفت آبادان 32 امتیاز - تفاضل گل 1+

4- گیتی پسند اصفهان 32 امتیاز - تفاضل گل صفر

5- نساجی مازندران 31 امتیاز

--------------------------------------------------

11- شهرداری یاسوج 25 امتیاز

12- الوند همدان 22 امتیاز

13- گهر دورود 12 امتیاز

در گروه "ب" هم نفت مسجد سلیمان در یک بازی پرگل با نتیجه 4 بر 3 از سد ابومسلم عبور کرد تا با 40 امتیاز، جایگاهش را در صدر جدول این گروه تحکیم بخشد و ابومسلم را به سقوط به دسته دوم نزدیک‌تر کند. پاس همدان هم در خانه با یک گل از سد سایپا شمال عبور کرد تا ضمن افزایش شانس بقای خود در دسته اول، سایپا را به دسته دوم بفرستد.

مس رفسنجان هم در زمین راهیان کرمانشاه به پیروزی 3 بر 2 دست یافت تا با صعود به رده پنجم، شانس صعود راهیان به لیگ برتر را کاملا از بین ببرد.

گروه ب:

* پیکان تهران صفر - البدر بندر کنگ صفر

* یزد لوله صفر - نفت و گاز گچساران یک

* نفت مسجد سلیمان 4 - ابومسلم مشهد 3

* راهیان کرمانشاه 2 - مس رفسنجان 3

* پاس همدان یک - سایپا شمال صفر

* آلومینیوم هرمزگان - پارسه تهران (این بازی به علت بارش باران لغو شد)

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- نفت مسجد سلیمان 40 امتیاز

2- ایرانجوان بوشهر 35 امتیاز

3- پیکان تهران 34 امتیاز

4- پارسه تهران 33 امتیاز

5- مس رفسنجان 32 امتیاز

---------------------------------------

11- ابومسلم مشهد 22 امتیاز

12- البدر بندرکنگ 22 امتیاز

13- سایپا شمال 18 امتیاز