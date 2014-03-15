5 تکواندوکار ایران امروز به دیدار رقبای خود می روند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور تکواندوکارانی از کشورهای مختلف در سه رده سنی و در دو بخش بانوان و آقایان به مدت دو روز در آیندهوون برگزار می شود. تیم ملی ایران نیز در این دوره از مسابقات حضور دارد که 5 عضو این تیم رقابتهای خود را امروز برگزار می کنند.

نکته مهم در مورد این مسابقات حضور برخی چهره های صاحب نام تکواندو جهان است. "استیون لوپز" آمریکایی که بعد از شکست و حذف در بازیهای المپیک شایعه کناره گیری اش از مسابقات به گوش می رسید با حضور در این مسابقات به تمام این شایعات پایان داد. در مورد لوپز اینکه او عادت نداشت در تورنمنت های بین المللی شرکت کند و رقابتهای آیندهوون یکی از معدود رقابتهایی است که لوپز در آن شرکت دارد. شاید کسب امتیاز برای ورود به المپیک یکی از دلایل حضور لوپز در هلند باشد.

"سروت تزگل" ترکیه ای که در وزن چهارم با غلبه برمعتمد مدال طلای المپیک را کسب کرد نیز در این رقابتها حضور دارد. غیبت این ترکیه ای در چند مسابقه مسابقه اخیر شایعه تغییر وزن وی را به دنبال داشت که او نیز در آیندهوون بازهم در همان وزن 68- کیلوگرم وزنکشی کرده است.

اما امروز هادی مستعان در وزن 58- کیلوگرم دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر می گذارد و سپس "محمد قطنانی" از آلمان را پیش رو دارد . در وزن 68- کیلوگرم تیم ایران دو نماینده دارد که هم اسبقی و هم معتمد دور نخست استراحت دارند. اسبقی دور دوم برنده مبارزه آلمان و کانادا را پیش رو دارد و معتمد باید یا تکواندوکار پیروز آلمان و فرانسه پیکار کند.

در وزن ششم فرزاد عبداللهی تنها نماینده ایران است که در اولین دیدار با "سردیک" از کانادا پیکار می کند. عبدالهی در صورت برتری در این پیکار با "والنزولا" از مکزیک مبارزه خواهد کرد. نماینده کشورمان برای رسیدن به بازی نهایی "استیون لوپز " آمریکایی را نیز پیش رو خواهد داشت..

اما یوسف کرمی در وزن هفتم "سمون هان" از آلمان را در پیکار نخست دیدار می کند و در صورت برتری باید با برنده مبارزه هلند ونیوزیلند مبارزه کند.

سایر تکواندوکار ایران فردا به میدان می روند.