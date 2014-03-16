مستعان با حریف رژیم اشغالگر قدس مبارزه نکرد/ باقری نقره گرفت، کرمی برنز

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و یکمین دوره رقابتهای تکواندو بین‌المللی جام پادشاهی هلند روز گذشته در آیندهوون آغاز شد که تیم ایران موفق به کسب یک مدال نقره و یک برنز توسط دو تکواندوکار المپیکی خود شد و سه نماینده دیگر کشورمان از رسیدن به مدال بازماندند.

در وزن 58- کیلوگرم هادی مستعان نماینده ایران بود که بعد از پیروزی برابر "قطنانی" از آلمان و "لاواله" از کانادا در حمایت از ملت مظلوم فلسطین برای پیکار با نماینده رژیم اسغالگر قدس به میدان نرفت و از دور مسابقات خارج شد. در این وزن "براگانکا" از پرتقال طلا گرفت. "خلیل صاف وان" از استرالیا به نشان نقره دست يافت و "ابراگیموف" از آذربایجان به همراه "لوانت تونکات" از آلمان به نشان برنز دست پیدا کردند.

در وزن 68- کیلوگرم تیم ایران دو نماینده داشت که بهنام اسبقی دارنده مدال طلای مسابقات جهانی 2013 جهان بعد از استراحت در مرحله نخست "کرول پاولز" از هلند را 9 بر يک از پیش رو برداشت ولی دور سوم 6 بر 3 مغلوب "مارک لوپز" تکواندوکار با تجربه آمریکا شد و از دور مسابقات کنار رفت. محمد باقری‌معتمد دیگر نماینده ایران که نشان نقره المپیک را در کارنامه داشت، بعد از استراحت در مرحله نخست، کار خود را با پیروزی 4 بر صفر مقابل "اسکیل" از اتریش آغاز کرد. وی سپس "پیتر لوپز" از پرو را 10 بر 9 شکست داد و دور چهارم در پیکار با "جنینگ" تکواندوکار المپیکی آمریکایی‌ها 5 بر 2 صاحب پیروزی شد و به نیمه نهایی راه يافت.

دارنده مدال نقره المپیک که دو بار در بازیهای المپیک 2012و مسابقات جهانی 2011 در دیدار پایانی مغلوب "سروت تزگل" ترکیه ای شده بود این بار برای رسیدن به دیدار پایانی مسابقات هلند رودروی وی قرار گرفت و با ارائه یک مبارزه هوشمندانه 5بر3 حریف خود را شکست و به دیدار پایانی راه يافت. معتمد در بازی پایانی مغلوب "دانیل مانز" آلمانی شد و به نشان نقره دست يافت. در این وزن "مارک لوپز" و "سروت" روی سکوی سوم ایستادند.

یوسف کرمی سرگروه با تجربه و عنوان‌دار تیم ملی کشورمان که بیش از یکسال از میادین تکواندو به دور بود و با تغییر کادر فنی دوباره به تیم ملی بازگشت، مسابقات فکورانه و خوبی را در آیندهوون به نمایش گذاشت و به نشان برنز دست يافت و نشان داد که با تمرین و تمرکز بیشتر می‌تواند بازهم برای تکواندو ایران افتخار آفرین باشد.

وی در وزن 87- کیلوگرم و در سه مبارزه متوالی "سیمون هال" از آلمان (8 بر صفر) ، "الیاس بنخاطب" از هلند(9 بر يک) و "برگ رون" از کانادا (2 بر يک) را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. کرمی در این مرحله یک بر صفر مقابل "دیائه" از فرانسه شکست خورد و به همراه "ولادیسلاو" از روسیه به نشان برنز دست پیدا کرد. در این وزن "دیائه" طلا گرفت و "رادیک عیسی اوف" آذربایجانی که در لیگ ایران با هوگوی "استیل البرز" به میدان می‌‍رفت، هم نقره گرفت.

در وزن 80- کیلوگرم فرزاد عبداللهی نماینده ایران بود که ابتدا "سردیک" از کانادا را 12 بر 2 شکست داد ولی در ادامه يک بر صفر به "والنزولا" از مکزیک باخت و حذف شد. در این وزن "آرون کوک" از جزایر "من" طلا گرفت. "محمد لوتلو" از انگلستان به نشان نقره دست يافت و "سلوکوف" از بلاروس و "فرناندز" از پرتقال به نشان برنز مشترک رسیدند.

"آرون کوک" تکواندوکار انگلیسی الاصل تیم جزایر "من" قبل از المپیک 2012 با فدراسیون تکواندو بریتانیا به مشکل برخورد و از این کشور جدا شد. به جای وی "لوتلو" راهی المپیک شد که دیدار پایانی رقابتهای هلند از این جهت حساس و دیدنی بود که "کوک" مقابل رقیب خود به میدان رفت و 10 بر 8 به پیروزی رسید.

این رقابتها امروز هم در آیندهوون پیگیری می‌شود.

