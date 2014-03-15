به گزارش خبرگزاری مهر، براساس قرعه کشی که امروز شنبه برگزار شد تیم مردان کشورمان در دسته دوم و در گروه F این مسابقات با پنج تیم هند، ایتالیا، آرژانتین، استرالیا و پاراگوئه همگروه شده است. تیم بانوان کشورمان در دسته سه و در گروه K جدول بانوان و با پنج تیم های استونی، اکوادور، سریلانکا، لتونی و الجزایر همگروه شده است.



برنامه مسابقات تنیس روی میز جهانی ژاپن به شرح زیر است.

برنامه تیم مردان ایران:

* ایران - استرالیا هشتم اردیبهشت ۹۳ - ساعت۱۰

* ایران - ایتالیا نهم اردیبهشت ۹۳ - ساعت۱۳

* ایران - هند دهم اردیبهشت 93 - ساعت 19:30

* ایران - آرژانتین یازدهم اردیبهشت۹۳ - ساعت۱۹:۳۰



برنامه تیم بانوان ایران:

* ایران - الجزایر هشتم اردیبهشت۹۳ - ساعت۱۳

* ایران - اکوادور هشتم اردیبهت۹۳ - ساعت۱۹:۳۰

* ایران - سریلانکا نهم اردیبهشت۹۳ - ساعت۱۳

* ایران - استونی دهم اردیبهشت۹۳ - ساعت ۱۰

* ایران - لیتوانی یازدهم اردیبهشت۹۳ - ساعت۱۶:۳۰

