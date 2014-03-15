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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۱۳

گروه‌بندی و برنامه مسابقات تنیس روی‌میز جهانی ژاپن مشخص شد

گروه‌بندی و برنامه مسابقات تنیس روی‌میز جهانی ژاپن مشخص شد

تیم ملی تنیس روی میز مردان و زنان ایران حریفان خود در مسابقات جهانی ژاپن را شناختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس قرعه کشی که امروز شنبه برگزار شد  تیم مردان کشورمان در دسته دوم  و در گروه F این مسابقات با پنج تیم هند، ایتالیا، آرژانتین، استرالیا و پاراگوئه همگروه شده است. تیم بانوان کشورمان در دسته سه و در گروه K جدول بانوان و با پنج تیم های استونی، اکوادور، سریلانکا، لتونی و الجزایر همگروه شده است.

برنامه مسابقات تنیس روی میز جهانی ژاپن به شرح زیر است.
برنامه تیم مردان ایران:

* ایران - استرالیا هشتم اردیبهشت ۹۳ - ساعت۱۰
* ایران - ایتالیا نهم اردیبهشت ۹۳ - ساعت۱۳
* ایران - هند دهم اردیبهشت 93 - ساعت 19:30
* ایران - آرژانتین یازدهم اردیبهشت۹۳ - ساعت۱۹:۳۰

برنامه تیم بانوان ایران:
* ایران - الجزایر هشتم اردیبهشت۹۳ - ساعت۱۳
* ایران - اکوادور هشتم اردیبهت۹۳ - ساعت۱۹:۳۰
* ایران - سریلانکا نهم اردیبهشت۹۳ - ساعت۱۳
* ایران - استونی دهم اردیبهشت۹۳ - ساعت ۱۰
* ایران - لیتوانی یازدهم اردیبهشت۹۳ - ساعت۱۶:۳۰
 

کد مطلب 2256817

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