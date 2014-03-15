عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا از ابتدای سال جدید آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: پروژه پالایشگاه آناهیتا که قرار است که 150 هزار بشکه نفت را در روز تصفیه کند متاسفانه به مدت 7 سال متوقف بود و کاری انجام نمی‌شد.

عبدالرضا مصری ادامه داد: با توجه به دستورات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی جلسه ای در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری طرح پالایشگاه آناهیتا و رفع مشکلات آن برگزار شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از بحث و بررسی طولانی همه افراد و مسئولین مرتبط با پروژه پالایشگاه آناهیتا پذیرفتند که بعد از سال نو عملیات اجرایی پروژه مجددا شروع و احیا شود تا بتوانیم مقادیر زیادی از بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور برای آینده را در همین پالایشگاه تولید کنیم.

مصری اظهار داشت: امیدوارم که در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، پرداختن به کلیات را کنار بگذاریم و مثل این موضوع که بعد از چند ساعت جلسه کاری مشکلات حل و این طلسم شکسته شد، طلسم بقیه پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌هایی که راکد مانده اند نیز شکسته شود تا ما بتوانیم در پایان سال آینده عمده نیازهای خودمان را در کشور تامین کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جلسه‌ پروژه پالایشگاه آناهیتا چه کسانی حضور داشتند گفت: کارشناسانی از وزارت نفت، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، عاملین پروژه به اضافه شرکت پخش و پالایش نفت که سهام‌داران اصلی بودند در جلسه حضور داشتند. البته وزیر مربوطه در سفر عمان بود که قرار بود در این جلسه حضور یابد.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس با ابراز تاسف نسبت به خریداری بنزین از خارجی ها، خاطر نشان کرد: این‌ پروژه‌ها ما را صد در صد خود کفا خواهد کرد و به زودی صادر کننده بنزین به سایر کشورها خواهیم بود.