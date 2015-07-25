به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران از اجرایی شدن پروژه پالایشگاه آناهیتای کرمانشاه پس از ۹ سال انتظار خبرداد.

وی اعتبارات سنگین برای اجرای این پروژه را از موانع سرراه اجرای آن دانست و تصریح کرد: ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای این پروژه نیاز بود که چنانچه به مرحله اجرا در می آمد یک چرخه اقتصادی بزرگ را در استان کرمانشاه ایجاد می کرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند پیگیری این پروژه گفت: زمان تصویب این پروژه و بعد از انجام اقدامات اولیه آن اعم از تملک زمین و... از سال ۹۱ به بعد متوجه شدیم که فاتحه پروژه خوانده شده و به بهانه نداشتن طرح توجیهی اقتصادی آن را رد کردند.

رد پروژه آناهیتای کرمانشاه خیانت به ملت بود

وی با یادآوری اینکه پس از اطلاع از این موضوع نامه ای به ریاست جمهوری وقت نوشتم و افراد مانع در اجرای آن را خائنین به ملت معرفی کردم تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره بر جلوگیری از خام فروشی منابع طبیعی تاکید داشته و این اقدام آنان خیانت به ملت بود.

مصری با اشاره به اینکه ما هنوز هم وارد کننده بنزین هستیم گفت: پس از پیگیری های متعدد و مشخص شدن سهام سهامداران به صورت برابر، قرار بر تعیین بانک عامل گرفته شد، اما هیچ بانکی سرمایه لازم برای این موضوع را در اختیار نداشت و تامین اعتبارات آن را نمی پذیرفت و این موضوع نیز مانع دیگری بر اجرای پروژه مذکور شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، ادامه داد: پس از طی مراحل مختلف، سندیکایی از بانک‌ها عهده دار پرداخت تسهیلات به ضمانت وزارت نفت شد و در این بین بانک صادرات ۲۵ درصد، بانک ملی ۲۰ درصد، بانک ملت ۱۸ درصد، بانک صنعت و معدن ۱۷ درصد و بانک تجارت ۲۰ درصد سهم دارند.

آناهیتا ظرفیتی ۸ برابر پالایشگاه فعلی کرمانشاه دارد

وی به ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه ای این پالایشگاه که حدود ۸ برابر ظرفیت پالایشگاه کنونی کرمانشاه است اشاره کرد و گفت: در صورت تحقق این پروژه اولین پروژه با این حجم سرمایه گذاری در استان خواهد بود و از اول انقلاب تا کنون مجموع سرمایه گذاری های صورت گرفته در استان به این حجم نبوده است.

ایجاد اشتغال برای ۱۰۰ سال آینده کرمانشاه

مصری، در خصوص اشتغال حاصل از ایجاد این پالایشگاه نیز گفت: این پروژه برای ۱۰۰ سال آینده استان کرمانشاه ایجاد اشتغال می کند و البته صنایع پایین دستی آن نیز احداث می شود که خود آنها نیز مشاغلی را به وجود می آورند.

وی تصریح کرد: پس از احداث پالایشگاه مذکور ۲۶ کارخانه صنعتی در پایین دست آن ایجاد می شود که خود آنها نیز می توانند از تولیدات پالایشگاه به عنوان مواد اولیه و خوراک استفاده کرده و محصولاتی چون قیر، مواد شوینده، تولیدات پتروشیمی و...را داشته باشند.

آناهیتا اولین چرخه اقتصادی بزرگ در کرمانشاه است

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ظرفیت اشتغال این صنعت بزرگ را به صورت مستقیم دو هزار نفر عنوان کرد و گفت: تاکنون هیچ چرخه اقتصادی در استان کرمانشاه به بزرگی این پالایشگاه ایجاد نشده و در صورت احداث و تحقق می تواند زمینه اشتغال فراوانی را ایجاد و بسیاری از مشکلات اقتصادی و در راس آنها بیکاری را حل کند.

وی از اتمام طرح مطالعاتی پروژه مذکور خبرداد و گفت: پس از این اقدام در جلسه ای که در هولدینگ شستا در حال برگزاری سه گروه پیمانکار برای پروژه مشخص می شود.

مصری، تاسیسات ساختمانی، تولید و آماده سازی مخازن و بخش پالایش مادر را سه بخش مورد نظر برای اجرا توسط پیمانکارانی که امروز مشخص می شوند دانست.

وی گفت: اقتصادهای ایجاد شده در کرمانشاه تاکنون اقتصادهای کوچک و خانگی بوده و این برای استانی چون کرمانشاه که با این حجم مشکلات اقتصادی و بیکاری مواجه است تحرکی ایجاد نمی کند و نیازمند چرخه اقتصادی بزرگ است که راه اندازی شود.

برای ۱۰۰ سال مواد اولیه این پالایشگاه در کشور موجود است

وی از وجود مواد اولیه لازم برای این پروژه در کشور خبرداد و گفت: تا ۱۰۰ سال آتی مواد اولیه این پروژه در کشور موجود است و این به معنای آن است که این صنعت حداقل ۱۰۰ سال کارایی دارد و البته تولیدات حاصل از آن نیز می تواند بازار خوبی را هم در کشور و هم در خارج داشته باشد.

مصری با اشاره به اینکه تنها برای زنده و احیا کرده پالایشگاه آناهیتا از سفارت به نمایندگی بازگشته است، احیای مجدد و از سرگیری مراحل عملیاتی کردن این پروژه را مانند یخی دانست که شکسته شده است.

مزایای احداث آناهیتا در کرمانشاه و امتیازاتی که به آن تعلق گرفته

وی در خصوص مزایای حاصل از اجرای این پروژه در استان نیز گفت: مواد اولیه این صنعت یعنی نفت ۱۰درصد زیر قیمت فوب خلیج فارس به پالایشگاه اختصاص می یابد و از سوی دیگر نیز با هزینه وزارت نفت، ۵۰۰ کیلومتر خط لوله از خوزستان تا درب پالایشگاه برای انتقال این نفت کشیده خواهد شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، سرمایه گذاری ۸۵ درصدی صندوق توسعه ملی برای همه پروژه های کرمانشاه را از دیگر مزایای طرح موضوع پالایشگاه و احداث آن دانست و تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در سایر استان ها ۷۵ درصد سرمایه گذاری دارد و این در حالی است که به خاطر پالایشگاه آناهیتا همه پروژه های کرمانشاه از تسهیلات ۸۵ درصدی و سهم آورده تنها ۱۵ درصد عملیاتی می شوند.

وی تنفس ۱۰ ساله برای بازپرداخت تسهیلات مذکور را از دیگر مزایای احداث این پروژه در استان دانست.

ایجاد دو صنعت جدید در کرمانشاه و شکستن انحصار ۵۰ ساله/پالایشگاه کرمانشاه توسعه نمی یابد

مصری در بخش دیگر از احداث دو طرح صنعتی دیگر در آینده نزدیک در کرمانشاه خبرداد که یکی از آنها انحصار ۴۰ تا ۵۰ ساله کشوری چون اتریش را در کشور ما می شکند.

وی از کلید خوردن یکی از طرح های صنعتی مذکور طی ۱۵ روز آتی خبرداد.

نماینده مردم کرمانشاه در خصوص توسعه پالایشگاه نفت کرمانشاه نیز گفت: این پالایشگاه قابلیت توسعه را ندارد و به هیچ وجه این اتفاق نمی افتد و در مجموع اداره یک پالایشگاه یا احداث آن با ظرفیت کمتر از ۱۵۰ هزار بشکه به صرفه نیست.