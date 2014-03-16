نفت در دو امتیازی رسیدن به لیگ برتر/ سایپا سقوط کرد، پارسه ناامید شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم از رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر روز شنبه با برگزاری یک دیدار معوقه از گروه "ب" به پایان رسید که با نزدیک شدن نفت مسجد سلیمان به لیگ برتر و سقوط سایپا شمال همراه شد.

در این هفته که ایرانجوان بوشهر استراحت داشت، نفت مسجد سلیمان در یک دیدار پرگل و پرحاشیه با نتیجه 4 بر 3 ابومسلم را شکست داد تا برای صعود مستقیم به لیگ برتر، به کسب 2 نیاز داشته باشد. ابومسلم هم با این شکست به دسته دوم نزدیک‌تر شد.

پیکان در خانه با 3 گل از سد البدر گذشت تا حداقل شانس‌های خود را برای صعود به لیگ برتر حفظ کند. این تیم برای صعود مستقیم به لیگ برتر باید در دو بازی پایان خود در این رقابتها، نفت و گاز گچساران و سایپا شمال را شکست دهد، به شرط مغلوب شدن نفت مسجد سلیمان در زمین آلومینیوم در هفته پایانی مسابقات.

پارسه دیگر مدعی صعود از این گروه هم در زمین آلومینیوم با نتیجه 3 بر یک شکست خورد تا از صعود مستقیم به لیگ برتر ناامید شده و تنها شانس حضور در بازی پلی‌آف لیگ برتر را در دو هفته پایانی این مسابقات داشته باشد. آلومینیوم با این پیروزی تقریبا بقای خود در لیگ دسته اول را قطعی کرد، به شرطی که از دو بازی پایانی حداقل یک امتیاز بدست آورد.

پیروزی 3 بر 2 مس رفسنجان در خانه راهیان هم دیگر اتفاق مهم این هفته بود که تیم میزبان را از صعود مستقیم به لیگ برتر ناامید کرد و مس را هم به رده سوم رساند تا این تیم هم امیدوار به حضور در بازی پلی‌آف باشد. نفت و گاز گچساران هم با پیروزی در زمین یزد لوله به رده ششم صعود کرد تا بقایش در لیگ دسته اول را قطعی کند.

پاس همدان هم در نبرد پائین جدولی‌‎ها با تک گل احسان پیرهادی برابر سایپا شمال پیروز شد تا ضمن بالابردن شانس خود برای ماندن در دسته اول، سقوط سایپا به دسته دوم را هم قطعی کند.

در پایان دیدارهای این هفته باید به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر تیم‌های ایرانجوان بوشهر و پیکان تهران تنها در صورتی شانس صعود به لیگ برتر را دارند که نفت در بازی آخر برابر آلومینیوم شکست بخورد. در صورت پیروزی نفت در آن بازی، 7 تیم مدعی دیگر این گروه باید برای رسیدن به دیدار پلی‌آف تلاش کنند.

نتایج کامل دیدارهای هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه "ب" به شرح زیر است:

* پیکان تهران 3 - البدر بندر کنگ صفر

گل‌ها: جهانگیر عسگری (65)، امین ترکاشوند (75) و ایمان رزاقی‌راد (87) برای پیکان

* یزد لوله صفر - نفت و گاز گچساران یک

گل‌ها: علی کریمی (28) برای نفت و گاز

* نفت مسجد سلیمان 4 - ابومسلم مشهد 3

گل‌ها: رضا درویشی (11 و 79)، حسین مالکی (26) و حکیم نصاری (90- پنالتی) برای نفت و آرش همایونی (48)، عادل سرشار (64) و حمیدرضا شریفی (80) برای ابومسلم

* راهیان کرمانشاه 2 - مس رفسنجان 3

گل‌ها: حسن رمون‌زاده (70) و آمبونه آچیله (5+90 - پنالتی) برای راهیان - فرشاد سالاروند (23 و 84) و مصطفی مهدوی (71) برای مس رفسنجان

* پاس همدان یک - سایپا شمال صفر

گل‌ها: احسان پیرهادی (45) برای پاس

* آلومینیوم هرمزگان 3 - پارسه تهران یک

گل‌ها: سیدرضا چاووشی (10)، میثم مجیدی (30- پنالتی) و جعفر بذری (47) برای آلومینیوم - محمد اسماعیل نظر (76- پنالتی) برای پارسه

جدول‌ رده‌بندی گروه ب

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 نفت مسجد سلیمان 23 11 7 5 30 22 8+ 40 - 2 ایرانجوان بوشهر 22 8 11 3 27 19 8+ 35 - 3 پیکان تهران 22 10 4 8 28 24 4+ 34 یک پله صعود 4 پارسه تهران 22 8 9 5 24 21 3+ 33 یک پله سقوط 5 مس رفسنجان 23 7 11 5 27 21 6+ 32 یک پله صعود 6 نفت و گاز گچساران 22 7 9 6 26 23 3+ 30 یک پله صعود 7 راهیان کرمانشاه 22 8 6 8 20 25 5- 30 2 پله سقوط 8 آلومینیوم هرمزگان 22 7 7 8 25 19 6+ 28 یک پله صعود 9 یزد لوله 22 6 9 7 18 17 1+ 27 یک پله سقوط 10 پاس همدان 22 7 5 10 17 24 7- 26 11 ابومسلم مشهد 22 4 10 8 25 32 7- 22 12 بدر بندرکنگ 22 8 4 10 18 27 9- 22(6-) 13 سایپا شمال 22 4 6 12 23 34 11- 18

برنامه دو هفته پایانی رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه "ب" به شرح زیر است:

هفته بیست و پنجم

یکشنبه - 10/01/93

* مس رفسنجان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی رفسنجان

* ابومسلم مشهد - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* البدر بندر کنگ - راهیان کرمانشاه، ساعت 16:15، ورزشگاه اختصاصی بدر بندر کنگ

* پارسه تهران - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

* نفت و گاز گچساران - پیکان تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه اختصاصی نفت گچساران

* پرسولیس شمال - یزد لوله، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

هفته بیست و ششم

سه‌شنبه - 19/10/92

* آلومینیوم هرمزگان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 16:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* ایرانجوان بوشهر - البدر بندر کنگ، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* پاس همدان - ابومسلم خراسان، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان

* راهیان کرمانشاه - نفت و گاز گچساران، ساعت 16:15، ورزشگاه کارگران کرمانشاه

* یزد لوله - پارسه تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* پیکان تهران - پرسپولیس شمال، ساعت 16:15، ورزشگاه شهدا شهر قدس