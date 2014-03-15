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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۳۱

هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول؛

شکست بدموقع پارسه در هرمزگان/ امیدهای صعود مستقیم از دست رفت

شکست بدموقع پارسه در هرمزگان/ امیدهای صعود مستقیم از دست رفت

هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول درحالی با شکست بدموقع پارسه در زمین آلومینیوم به پایان رسید که این تیم تهرانی با این باخت شانس صعود مستقیم به لیگ برتر را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه با برگزاری یک دیدار معوقه از گروه "ب" به پایان رسید که طی آن تیم آلومینیوم هرمزگان با نتیجه 3 بر یک پارسه تهران را شکست داد.

این بازی ابتدا قرار بود عصر جمعه برگزار شود اما به علت بارندگی شدید با 24 ساعت تاخیر انجام گرفت.

پارسه با این شکست با 33 امتیاز در رده چهارم جدول رده‌بندی گروه "ب" باقی‌ماند. آنها در صورت پیروزی در 2 بازی آینده‌ هم شانس صعود مستقیم به لیگ برتر را بدست نخواهند آورد و تنها راه رسیدنشان به لیگ برتر حضور در بازی پلی‌آف است. آلومینیوم هم با کسب این 3 امتیاز، 28 امتیازی شد و با 2 پله صعود به رده هشتم این گروه رسید. این تیم در دو بازی آینده تنها یک امتیاز برای بقایش در دسته اول می‌خواهد.

جدول رده‌بندی گروه ب:
1- نفت مسجد سلیمان 40 امتیاز
2- ایرانجوان بوشهر 35 امتیاز
3- پیکان تهران 34 امتیاز
4- پارسه تهران 33 امتیاز
5- مس رفسنجان 32 امتیاز
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11- ابومسلم مشهد 22 امتیاز - تفاضل گل 7-
12- البدر بندرکنگ 22 امتیاز - تفاضل گل 9-
13- سایپا شمال 18 امتیاز

کد مطلب 2256935

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