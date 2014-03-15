صعود یک تیم مشهدی به لیگ برتر قطعی شد/ ناکامی صنعت، گیتی‌ و نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته بیست و چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه "الف" طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته پیش با برگزاری 6 بازی پیگیری شد و در هفته‌ای که استقلال اهواز استراحت داشت، تکلیف دو تیم صعود کننده از این گروه به لیگ برتر و بازی پلی‌آف مشخص شد.

در این هفته دو دیدار مهم و سرنوشت‌ساز در مشهد و آبادان برگزار شد. در این دو بازی، دو مدعی لیگ برتری شدن با دو تیم امیدوار به صعود رودررو شدند که در مشهد سیاه‌جامگاه صدرنشین در خانه مقابل گیتی پسند به پیروزی دست یافت تا ضمن تحکیم جایگاهش در صدر جدول گروه "الف"، امیدهای گیتی پسند برای صعود به لیگ برتر را از بین ببرد.

در آبادان هم پدیده دست به کار بزرگی زد و با تک گل یونس شاکری میزبان قدرتمند را شکست داد تا ضمن حفظ اختلاف یک امتیازی‌اش با سیاه‌جامگان، به عنوان یکی از دو تیم صعود کننده از این گروه به لیگ برتر، در دو هفته پایانی به رقابت خود با دیگر تیم مشهدی این گروه ادامه دهد. البته با این پیروزی حضور پیده در دیدار پلی‌آف قطعی شد و صنعت نفت هم از صعود به لیگ برتر بازماند.

در قائمشهر هم تیم نساجی دیگر تیم مدعی صعود از این گروه، هرچند شکست خانگی مقابل الوند همدان را با تساوی عوض کرد اما با از دست دادن 2 امتیاز خانگی این بازی و پیروزی دو تیم مشهدی در این هفته، امیدهایش برای صعود به لیگ برتر از بین رفت. الوند هم با ناکامی در حفظ پیروزی در این مسابقه، به لیگ دسته دوم نزدیک شد.

شهرداری یاسوج در دورود مقابل تیم قعرنشین و سقوط کرده گهر به پیروزی 3 بر یک دست یافت تا امیدهای برای بقا در لیگ دسته اول بیشتر شود. البته در این روز نیروی زمینی هم با نتیجه 2 بر یک از سد شهرداری بندرعباس عبور کرد و جایگاهش در رده دهم را حفظ کرد تا امیدوار به حفظ سهمیه‌اش در لیگ دسته اول شود.

تیم‌های میانه جدولی گل‌گهر سیرجان و فولاد یزد هم به تساوی یک بر یک رضایت دادند اما همچنان در خطر سقوط به دسته اول قرار دارند. البته در حال حاضر علاوه بر گهر دورود که به دسته دوم سقوط کرد، 8 تیم دیگر هم در خطر سقوط قرار دارند که در دو هفته پایانی برای بقای سهمیه خود در لیگ دسته اول به میدان می‌روند.

در پایان دیدارهای این هفته، سیاه‌جامگان و پدیده مشهد تنها تیم‌هایی لقب گرفتند که در دو هفته پایانی برای رسیدن به لیگ برتر با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این بدان معنا است که فوتبال مشهد و استان خراسان رضوی پس از 5 سال در لیگ چهاردهم نماینده خواهد داشت زیرا در پایان نهمین دوره رقابنهای لیگ برتر، ابومسلم به دسته اول سقوط کرد و در این سال‌ها فوتبال مشهد نماینده دیگری در لیگ برتر نداشت.

برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* نساجی مازندران 2 - الوند همدان 2

گل‌ها: پوریا خاورپور (46) و صابر میرقربانی (88) برای نساجی - آرش محبی (48) و مرتضی عزیزمحمدی (62) برای الوند

* سیاه جامگان مشهد 3 - گیتی پسند اصفهان یک

گل‌ها: روح‌الله باقری (12)، حسین کیانی (54) و حمید غلامی (3+90) برای سیاه جامگان - امین قاسمی‌نژاد (21) برای گیتی پسند

* گهر دورود یک - شهرداری یاسوج 3

گل‌ها: رسول رضایی (37) برای گهر - مصطفی چراغی (14 و 88 - پنالتی) و صمد اکبری (43) برای شهرداری

* نیروی زمینی تهران 2 - شهرداری بندرعباس یک

گل‌ها: اسماعیل کیانی (61) و سعید صادقی (77) برای نیروی زمینی - نقی شاهمردای (21) برای شهرداری

* گل‌گهر سیرجان یک - فولاد یزد یک

گل‌ها: محمد شادکام (3) برای گل‌گهر - حمید نجف‌نژاد (5) برای فولاد

* صنعت نفت آبادان صفر - پدیده مشهد یک

گل: بونس شاکری (31) برای پدیده

جدول‌ رده‌بندی گروه الف

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 سیاه‌جامگان مشهد 22 11 8 3 26 17 9+ 41 - 2 پدیده مشهد 22 10 10 2 26 15 11+ 40 - 3 صنعت نفت آبادان 23 8 8 7 21 20 1+ 32 یک پله صعود 4 گیتی پسند اصفهان 23 8 8 7 28 28 - 32 یک پله سقوط 5 نساجی مازندران 22 8 7 7 24 22 2+ 31 یک پله صعود 6 شهرداری بندرعباس 22 9 4 9 21 19 2+ 30 یک پله سقوط 7 استقلال اهواز 22 7 9 6 25 26 1- 30 - 8 گل‌گهر سیرجان 22 7 8 7 28 21 7+ 29 - 9 فولاد یزد 22 6 10 6 20 17 3+ 28 - 10 نیروی زمینی 22 9 3 10 22 25 3- 27 - 11 شهرداری یاسوج 22 5 10 7 19 19 - 25 - 12 الوند همدان 22 5 7 10 23 31 8- 22 - 13 گهر دورود 22 2 6 14 15 38 23- 12 -

برنامه دو هفته پایانی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

هفته بیست و پنجم

یکشنبه - 10/01/93

گروه الف:

* گیتی پسند اصفهان - استقلال اهواز، ساعت 16:15، ورزشگاه آرارات اصفهان

* پدیده مشهد - گهر دورود، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* شهرداری بندرعباس - سیاه‌جامگان مشهد، ساعت 16:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* شهرداری یاسوج - گل‌گهر سیرجان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی یاسوج

* الوند همدان - نیروی زمینی تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان

* فولاد یزد - نساجی مازندران، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید نصیری یزد

هفته بیست و ششم

سه‌شنبه - 19/10/92

گروه الف:

* گهر دورود - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی دورود

* استقلال اهواز - شهرداری بندرعباس، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز

* گل‌گهر سیرجان - پدیده مشهد، ساعت 16:15، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان

* سیاه جامگان مشهد - الوند همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* نساجی مازندران - شهرداری یاسوج، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* نیروی زمینی تهران - فولاد یزد، ساعت 16:15، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران