ولایت مداری حضرت فاطمه سلام الله علیها الگوی مسلمانان است

فاطمه شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها افزود: حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در نزد مسلمانان برترین و والامقام ترین بانوی جهان در تمام دوران هاست.

وی با بیان اینکه شناخت زندگانی و تمامی لحظات حیات او بسیار ارزشمند است، اظهار داشت: باید حرمت مادر شیعیان در ایام عید حفظ شود و میزبانی از مسافران نوروزی نباید مانع از توجه به قداست دهه فاطمیه شود.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی با بیان اینکه فرهنگ فاطمی باید در جامعه نهادینه شود، ادامه داد: کمال انسانی فاطمه زهرا سلام الله علیها ایشان را مظهر اسوه و نمونه قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه حضرت فاطمه سلام الله علیها الگوی کاملی برای همه انسانهاست، گفت: تمامی انسانها می‌توانند با تأسی از سیره این بانوی برجسته به سعادت ابدی دست یابند.

شیرزاد با بیان اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند که بهترین و نیکوترین عمل زنان آن است که مردان را نبینند و مردان نیز آنان را ننگرند، افزود: امروزه دشمنان اسلام تلاش می کنند از هر راهی زنان مسلمان را از هویت خود جدا کنند تا به این وسیله آنان را از اهداف اصلی خلقتشان بازدارند.

وی اظهار داشت: با الگو قرار دان حضرت فاطمه سلام الله علیها جامعه پیشرفت خواهد کرد بر این اساس الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) ضرورت دارد.

رئیس کمیته بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر رشت یادآور شد: نسل کنونی باید حضرت زهرا سلام الله علیها را اسوه و الگوی خود قرار دهد تا به سعادت دو جهان دست یابد.