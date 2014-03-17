فارس نگین گردشگری کشور/ عجایب آبشاری که چهار نوع آب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، استان فارس بیش از سه هزار اثر ثبت شده در فهرت آثار ملی کشور دارد که هرکدام به نوبه خود گویای تمدن و تاریخ کهن این خطه از کشور است.

تخت جمشید، پاسارد، باغ ارم ، کاخ اردشیر، نقش رستم و صدهار اثر تاریخی دیگر این استان را از لحاظ برخورداری از آثار تاریخی در صدر کشور قرار داده است.

شاهچراغ(ع)

بارگاه حضرت شاهچراغ برادر امام رضا(ع) در خیابان احمدی قرار دارد و از مهمترین زیارتگاه های عاشقان خاندان عصمت و طهارت در شیراز است. حرم آن حضرت دارای دو در نقره با طلاکاری و میناکاری است و داخل حرم نیز با مقرنس کاری و آیینه کاری های بسیار نفیس تزیین شده است.

در قسمت جنوبی صحن، موزه شاهچراغ قرار دارد. دور تا دور آرامگاه به شیوه سنتی و با معماری اصیل ایراني بازارهایی در دو طبقه ساخته شده است. این آرامگاه همواره زیارتگاه اهل دل و حاجتمندان بوده است.

باغ ارم

باغ ارم یکی از مشهورترین باغهای ایران محسب می شود که در شمال غربی شیراز و در خیابان ارم قرار دارد. سروناز باغ ارم از لحاظ زیبایی بی نظیر در میان درختان این باغ جلوه گری می کند.

در اواخر دوره زندیه ، سران ایل قشقایی ، این باغ را محل استقرار خود قرار داده و جانی خان ، ایلخان قشقایی و پسرش محمد قلی خان، عمارت باشکوهی را در این باغ پی ریزی کردند.

در زمان ناصرالدین شاه قاجار حاج حسنعلی خان ملغب به نصیرالملک این باغ را خریداری و شروع به ساخت عمارت زیبایی در آن کرد و پس از فوت وی خواهر زاده او امور باغ را بر عهده گرفت و ساختمان نیمه کاری باغ را به اتمام رساند.

شیوه معماری عمارت به تقلید از معماری دوره زندیه و قاجاریه است.

عمارت سه طبقه باغ ارم که پشت بام آن شیروانی شده دارای ایوانی دو ستونی است که سقفی مسطح دارد. تزیینات ساختمان از لحاظ معماری، نقاشی، حجاری ، کاشیکاری ، گچبری از شاهکارهای معماری هنرمندن دوره قاجار به شمار می رود.

این باغ چندی پیش به ثبت جهانی نیز رسیده است.

گچ بریهای کاخ اردشیر بابکان پس از 1800 سال هنوز سالم است

کاخ اردشیر بابکان از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان فیروزآباد به شمار می رود.

این بنا در دوران اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی به دست اردشیر بابکان بنیان‌گذار سلسله ساسانی در سده سه میلادی ساخته شد.

این کاخ دارای تالارهای تو در تو است و با گذشت یک هزار و 800 سال همچنان گچ‌بری قسمت بالای دیوارهای داخلی آن سالم مانده‌است.

در ضلع شرقی کاخ، چهار ساختمان گنبدی شکل عظیم وجود دارد، این گنبدها به وسیله ٔ فیل پوش بالا رفته است. در ضلع شمالی خارج از دیوار کاخ نیز چشمه‌ای زلال از دل خاک می‌جوشد و استخری طبیعی جلوی این چشمه به وجود آمده‌است.

نهری از کنار دیوار شرقی کاخ عبور می‌کند که موجب آبادانی شهر گور و کاخ ساسانی بوده‌ا ست. کمی بالاتر از کاخ آتشدانی برای مراسم مذهبی وجود دارد. وجود چهار عنصر طبیعی آب، باد، خاک و آتش امتیار ویژه‌ای به این منطقه داده ‌است.

پاساردگاد گردشگران را فرامی خواند

گردشگرانی که از مسیر اصفهان به سمت شیراز در حال حرکت هستند، به طور حتم در میانه راه در شهر سعادت شهر سری به مجموعه جهانی پاسارگاد نیز خواهند زد.

این مجموعه دربرگیرنده ساختمان‌هایی چون آرامگاه کوروش، باغ پادشانی پاسارگاد، کاخ دروازه و ...است.

این مجموعه، پنجمین مجموعه ثبت‌شده در فهرست آثار میراث جهانی در ایران است که در نشست یونسکو به دلیل دارا بودن شاخص‌های فراوان با 100 در صد آرا درفهرست آثار جهانی به ثبت رسید.

قلعه اژده ها پیکر در جنوبی ترین نقطه فارس

قلعهٔ اژدهاپیکر در شهرستان لارستان واقع در جنوبی ترین نقاط فارس بر روی تپه‌ای در جانب شمالی شهر قرار دارد.

بین این تپه و تپه‌ای که "قلعهٔ نارین" بر روی آن ساخته شده، دره ای تنگ وجود دارد که مسیر رودخانهٔ خشکی به نام رودخانه "وروند" است

قدمت آثار و بقایای آن به دوره ساسانی می رسد و استحکامات و تأسیسات داخلی آنچنان محکم و استوار بوده‌است که در قدیم آن را طلسم کیانی می‌نامیده‌اند.

برفراز این کوه چاهی از دل سنگ تراشیده شده که به دولاب مشهور است و درباره آن داستان‌ها و افسانه‌های بسیاری گفته می‌شود.

دهکده قلات جذبه طبیعی برای گردشگران

در میان آثار و بناهای تاریخ، جاذبه های طبیعی استان فارس نیز در خور توجه و بازدید هستند.

دهکده ییلاقی قلات یکی از این جاذبه ها محسوب می شود که در فاصله 40 کیلومتری شمال غرب شیهر شیراز قرار دارد.

بقایای کلیسای تجلیل مسیح، قلعه قزل ارسلان، آسیاب قدیمی و خانه های قدیمی در ساختار کوهستانی از جمله جاذبه هایی هستند که در کنار طبیعت زیبای قلات، می توان از آنها نیز بازدید کرد.

ساختار قدیمی روستای قلات با قابلیتهای طبیعی، چشمه سارها، باغها و آبشارهای زیبا علاقمندان و دوستداران بیشماری را به این منطقه ییلاقی جلب کرده است.

دارابگرد یکی از کهن ترین شهرهای ایران

شهرستان داراب نیز مملو از جاذبه های گردشگری و تاریخی است که از جمله آن می توان به شهر دارابگرداشاره کرد

این شهر از کهن‌ترین شهرهای ایران و جهان محسوب می‌شود و پیشینه آن به بیش از دو هزار و 500 سال می‌رسد. دارابگرد نام یکی از پنج شهرستان ایالت پارس در ایران قدیم است.

سبک بنای شهر اقتباس از شهرهای قدیم بین‌النهرین باستان است. دیوار اطراف شهر باقی مانده و هنوز برخی از بقایای بناها از جمله کاخ و قلعه حاکم شهر بر فراز قله میانی دیده می‌شود.

بنای شهر دارابگرد بر مبنای برخی روایات تاریخی منسوب به داراب پسر بهمن پسر اسفندیار کیانی بوده است.

فدامی؛ آبشاری که همزمان چهار نوع آب دارد

آبشار "فدامی" در داراب نیز از چهار نوع آب شور، شیرین، سرد و گرم برخوردار و به عنوان منحصر به فردترین آبشار ایران مطرح است.

آبشار فدامی از زیباترین آبشارهای کشور است. فاصله این آبشارها از مرکز استان فارس 380 کیلومتر است که در منطقه گرم و خشک بخش فرگ داراب و در آخرین نقطه جنوب شرقی فارس در مسیر بندر عباس واقع شده است.

آبشارهای شور و شیرین فدامی در هشت کیلومتری شمال غربی شهر فدامی و در فاصله 135 کیلومتری جنوب شرقی شهر داراب واقع شده است

عرض آبشار شیرین فدامی در گذشته به 800 متر می رسید و عریض ترین آبشار طبیعی ایران محسوب می شد به دلیل خشکسالی و استفاده بی رویه کشاورزان بالادست اکنون به 200 متر رسیده است.

ارتفاع آبشار شیرین بین 12 تا 20 متر و ارتفاع آن از سطح دریا 900 متر است. رودخانه دائمی ایجاد شده ازآبشارهای فدامی حدود دو هزار هکتار از نخیلات پایین دست را آبیاری می کند.

یکی از وی‍ژگیهای آبشار فدامی وجود چهار نوع آب شور و شیرین و سرد و گرم است که در فاصله 20 متری آبشار شیرین با هم مخلوط می شوند و استخر طبیعی زیبایی را پدید می آورند.

ارتفاع آبشار شور فدامی که در بالادست آبشار شیرین واقع شده 10 تا 15 متر است.

آرامگاه حافظ

خواجه شمس‌الدین محمد ملقب به «لسان‌الغيب» و متخلص به «حافظ» از غزل‌سرایان بنام است كه در حدود سال 726 هجري قمري در شیراز به دنیا آمد، حافظ همه قرآن را از بر داشته و آن را با 14 روايت مي‌خوانده از اين رو وي متخلص به حافظ است.

ديوان حافظ بيش از شش هزار بيت دارد كه دربرگيرنده قصيده، غزل، مثنوي، رباعي و قطعهمي باشد و از اين ميان، غزليات وي از همه مشهورترند. حافظ از شاعران بنام سده هشتم هجري قمريمي است كه با گذشت سده‌ها از مرگ وي، هنوز ديوان او به زبان‌هاي گوناگون دنيا به چاپ مي‌رسد.

حافظ علاقه فراواني به شیراز داشت از این رو بجز دو سفر کوتاه، در تمام عمر در شیراز اقامت گزید. حافظ در سال 791 هجري قمري دیده از جهان فروبست.

آرامگاه سعدي

مشرف‌الدين مصلح بن عبدالله شيرازي مشهور به «سعدی» در اوایل سده هفتم هجري قمري در شیراز به دنيا آمد. سعدی شیرازی، بزرگترین شاعری است که پس از فردوسی در آسمان ادب فارس درخشیده است و هنوز نيز می‌درخشد. وي در سال 690 هجري قمري در شيراز درگذشت.

نخستین جهانگردی که از آرامگاه سعدی نام برده، «ابن بطوطه» جهانگرد مراکشی است که در سال 748 هجري قمري؛ یعنی 57 سال پس از مرگ سعدی از آرامگاه وي بازدید كرده است

بر پايه مدارک موجود، آرامگاه سعدی در سده گذشته بارها تعمیر و بازسازی شده است. کریم‌خان زند در سال 1187 هجري قمري آن را از نو بنا كرد. وي بنايی آجري و دو طبقه بنا كرد که دو اتاق در دو سوي آن قرار داشت. مزار سعدی در اتاق شرقی در طبقه زیرین آن قرار داشت و دور آن نرده‌های چوبی و منبت‌کاری شده قرار گرفته بود.

تخت جمشید

بر فراز تپه سنگي در دامنه غربي كوه رحمت (كوه مهر باستان)، در فاصله 50 كيلومتري شمال غربي شيراز و در 5 كيلومتري مرودشت، بقاياي يكي از عظيم ترين بناهاي سنگي جهان قرار گرفته است.

ساختمان بناي شكوهمند تخت جمشید كه اندكي بيش از 125 هزار مترمربع گستردگي دارد، در سال 518 ق. م. به دستور داريوش اول هخامنشي آغاز شد و كارهاي ساختماني در آن تا پايان دوران فرمانروايي هخامنشيان ادامه داشت.

آرامگاه خواجوی کرمانی

خواجو از دیگر شاعران نامدار پارسی گوی است که آرامگاه وی در تنگ الله اکبر و کمی بالاتر از دروازه قرآن قرار گرفته است.

اين مكان يكي از گردشگاه های مهم و دیدنی شیراز است.

ارگ کریم‌خانی

ارگ کریم‌خانی در دوره کریم خان زند در شیراز ساخته شده است و در آن، خانواده خان زند و محارم زندگی می کردند.

این ارگ که هنوز بسیار زیبا، مجلل و پابرجاست، در مرکز شهر شیراز قرار دارد.