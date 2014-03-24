خانه های قاجاری شیراز شاهکار معماری ایران/ تالار آیینه گردشگران را فرا می خواند

به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، در شیراز خانه های تاریخی بسیاری وجود دارد که هرکدام به نوبه خود شاهکاری در عرصه معماری ایرانی محسوب می شوند.

خانه هایی که اغلب به دوره قاجاریه برمی گردد و با تالارهای آیینه ای که دارند گردشگران را محو زیبایی خود می کنند.

خانه صابر

خانه صابر در اواخر دوره زندیه واوایل دوره قاجار شکل گرفته و از نظر معماری بیشتر در بنای اصلی از اصل قرینه سازی استفاده شده است.

در این بنا تزییناتی همچون گچ بری، سقف های منقوش، اورسی ،درب های نقاشی شده و مقرنس از گچ کار شده است.

خانه زینت الملک

خانه زینت الملکدر سال 1300قمری وبه دستور علی محمد خان قوام ساخته شده است.

این بنا از نظر معماری از جمله بنا های درون گرا محسوب میگردد . از جمله تزیینات این عمارت میتوان به آینه کاری های پر کار، ازاره های سنگی مشبک ،کاشی هفت رنگ و درک های ارسی یاد کرد.

خانه منطقی نژاد

خانه منطقی نژاد به صورت دو حیات اندرونی و بیرونی ساخته شده است.

در این بنا از نظر تزیینات از اروسی تالار آینه ، پنج دری، کاشی هفت رنگ ، سقف های نقاشی و ازاره های مشبک استفاده شده است.

خانه سعادت

خانه سعادت در محله سنگ سیاه شیراز در اواخر قاجار ساخته شده و دارای ساخت در سه جبهه است، در این عمارت بر بالای فضای شاه نشین برای تزیین از رخ بام خورشیدی استفاده شده از جمله تزیینات این بنا استفاده از کاشی ، ستون ،چلنگری و درک های اروسی است.

این خانه در سال 1384 خورشيدي به منظور حفظ و احیای هنرهای سنتی و صنایع دستی به موزه خاتم تبدیل شده است.

خانه ضیائیان

خانه ضیائیان از نظر معماری دارای دو فضای اندرونی وبیرونی است.

در این عمارت تزییناتی از جنس کاشی هفت رنگ ،درب های چوبی و ستون ها میتوان نام برد.

خانه فروغ الملک

این عمارت در اواسط دوره قاجار بنا شده ودارای دو فضای انرونی وبیرونی بوده و یک حیاط استبل است.

هم اکنون فقط فضای انرونی وبیرونی موجود بوده و از تزیینات این بنا میتوان به فضای حوض خانه ، درک های اروسی ، گره چینی های آجر، ازاره ای مشبک سنگی، اتاق آینه ، سقف های نقاشی ،کاشی معرق و اندکی کاشی هفت رنگ یاد کرد.

موزه لباس‌های سنتی و آیینی(خانه صالحی)

خانه صالحی دارای دو بخش اندرونی و بیرونی است. بخش بیرونی آن دارای یک حیاط مرکزی و هشت اتاق در سه ضلع شمالی، غربی و شرقی است. این خانه دارای اتاق‌های سه دری و پنج دری همراه با تزيینات گره چینی، گچ‌کاری و سقف‌های چوبی است. در ميانه حیاط این خانه، حوضی بیضی شکل قرار گرفته است.

بدنه دیوارهای حیاط، کاشی‌کاری شده و بر روی آن طرح‌های اسلیمی، گل و مرغ و نقوشی از پادشاهان و سربازان قاجار به تصویر کشیده شده است. در سال 1384 خورشيدي سازمان میراث فرهنگی این خانه را به موزه لباس‌های سنتی و آیینی تبدیل كرده است.