به گزارش خبرگزاری مهر، معصوم نجفیان با بیان این مطلب افزود: اگر به صادرات نگاه علمی شود، صادراتی پویا که می تواند ارز آوری داشته باشد، تحقق می یابد و ضمن ایجاد تعادل بین ارز بری و ارز آوری، صادرات ارزآور بر ارزبر برتری پیدا می کند.

نجفیان تاکید کرد: اقتدار حقیقی و ثبات اقتصادی در گرو توجه به تولیدات داخلی و حمایت از آن است، زیرا اشتغال پایدار بر مبنای تولیدات دانایی محور به وجود می‎آید که باید تمام تمرکز و سیاست‌های اقتصادی بر مبنای آن شکل گیرد. در واقع در کنار تولیدات، شاخص‌های کسب و کار و افزایش نرخ سرمایه گذاری با توجه به شرایط و ضرورت‌های کشور بهبود یافته و به عنوان یک دید عمیق به مسائل مختلف اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد : با افزایش تولید و بالا بردن توان رقابت پذیری با محوریت توسعه تولید صادرات محور می توان بر میزان ماندگاری و افزایش سهم کشور در بازارهای هدف قطعیت ‌بخشید، نگرشی سیستمی با به کارگیری عوامل موثر در روند تولید وعرضه محصولات کیفی در بازارهای بین‌المللی و ایجاد فضای رقابت همه ارکان اصلی بهبود اقتصاد تضعیف شده دخانیات بود که با برنامه ریزی برای ترمیم آن تلاش را آغاز کردیم.

نجفیان با اشاره به انتصاب وی در بهمن سال 1391 به عنوان مدیرعامل دخانیات و همزمان با واگذاری شرکت به بخش خصوصی گفت : شرکت دخانیات چند ماه قبل از اینجانب براساس مصوبه هیات وزیران به تاریخ تیرماه سال 91 به دو بخش تصدی‌گری و حاکمیتی تقسیم که براساس آن، تولید، توزیع و فروش محصولات دخانی در اختیار بخش تصدی‌گری و صدور عاملیت‌های فروش ، واردات و مبارزه با قاچاق نیز دراختیار بخش حاکمیتی تحت عنوان مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.

وی تصریح کرد: عدم تفکیک کارشناسی وظایف محوله به دو بخش، تعجیل در روند خصوص سازی بدون اصلاح زیر ساختها و برخی موارد دیگر بخش خصوصی را با چالشهای عمده ای مواجه کرده بود از مهمترین این چالشها که هم درآمد دولت از واردات و فروش کالای دخانی را به مخاطره انداخته و هم از نظربهداشتی ، سلامتی مصرف کنندگان در مقیاس گسترده ای به خطر می انداخت قاچاق و امر مبارزه با آن بود. چالشی که سبب شد تا سود جویان نهایت بهره را برده و بازار مصرف که تا چند سال قبل با تلاش همکاران بخش مبارزه با قاچاق شرکت روند مثبتی را پیش رو گرفته بود، دوباره بدون کوچکترین نظارتی افزایش و بازار مصرف را در اختیار قاچاق و سود سرشار آن نصیب قاچاقچیان شود.

مدیرعامل تاکید کرد قاچاق بی رویه سیگار در بازار ، افزایش 190 درصدی قیمت سیگار بدون کار کارشناسی ، مشکلات در تامین مواد اولیه در شرکت ، اعطای بیش از500 عامل فروش بدون برنامه ریزی، کاهش چشم گیر تولید و تکیه بر برندهای قدیمی و نبود برندهای جدید در بازار مشکلات بزرگی بود که در زمان خصوصی سازی شرکت به خاطر عدم اشراف بر زیرساختها و اموربنگاهی درنیمه دوم سال 90 تا بهمن سال 91 دامن شرکت را گرفته بود.

مدیرعامل دخانیات با اشاره به نقش تنوع محصولات در بازار رقابتی تاکید کرد: در راستای حضور در بازار مصرف و تعریف بازارهای هدف و همچنین ایجاد تنوع در محصولات تولیدی، برندهای جدید سیگارت تیر اسلیم، تیر 5 ستاره، بهمن سوپر اسلیم، بهمن سون ، بهمن مدیوم ، بهمن کلاسیک ، فروردین و مارلیک طراحی و وارد خط تولید شد.



وی تصریح کرد: تولید این برندهای سیگارت که در راستای بهینه ­سازی کارکرد نیروی کار و بر اساس برنامه تولید، حداکثرسازی بهره ­وری خطوط تولید و بهینه­ سازی برنامه کلان تولید با رویکرد انطباق و تأمین نیاز داخل با نگاه به بازارهای هدف منطقه، صورت گرفته است و از سوی کارشناسان شرکت طراحی و آماده تولید شده است که توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را نیز داراست.

مدیرعامل دخانیات حمایت از کشاورزان توتون و تنباکو را جز سیاست های شرکت بر شمرد و تاکید کرد : کشاورزان شرکای تجاری شرکت در امر تولید سیگارت محسوب می شوند. به همین جهت گام برداشتن همگام و همدوش با تلاشگران بخش کشاورزی در صنعت دخانیات و افزایش نرخ خرید توتون از کشاورزان در سال های 91 و 92، در راستای حمایت از این عزیزان جزو سیاست های اصلی شرکت دخانیات در حال حاضر می باشد.

وی گفت: کشت توتون جهت تولید محصولات دخانی با تأکید بر ارتقاء سطح کیفی و کمی به منظور تأمین نیاز توتون کارخانجات سیگارت­سازی و امر صادرات و با هدف افزایش سهم مصرف توتون­های داخلی در تولید سیگارت­های داخلی نیازهای اساسی است که خوشبختانه در برخی استان­ها بویژه استان گلستان به صورت چشمگیری انجام شده است.

نجفیان تصریح کرد : با توجه به نیاز داخل به توتون و فراهم نمودن زمینه­ های صادرات و اهتمام در عدم خروج ارز از کشور، شرکت دخانیات ایران اراضی تحت کشت توتون در استان­های گلستان، مازندران­، گیلان­، کردستان و آذربایجان­غربی و اراضی تحت کشت تنباکو در استان­های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی و بوشهر را در اختیار دارد که این رقم باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به مصرف سالیانه بیش از65 میلیارد نخ سیگار در کشور، نیاز به توتون یک نیاز حیاتی است گفت : در حال حاضر 50 هزار نفر از قشر زحمتکش کشاورز از محل کشت محصولات دخانی امرار معاش می­نمایند و تاکنون حمایت­های مورد انتظار از سوی سازمان­های متولی برای کشت این محصول پر زحمت انجام نپذیرفته است. این در حالی است که امروز اکثر کشورهای دنیا با توجه به توسعه صنعت دخانیات بخش مهمی از سیاست­های اقتصادی خود را به سمت توسعه بخش کشاورزی صنعت دخانیات (توتون) سوق داده ­اند.

نجفیان با تاکید بر افزایش تولید در سال 92 نسبت به سال 91 تاکید کرد: سال 92 با تولید 19 میلیارد و11 میلیون نخ سیگارت در مقایسه با 16 میلیارد و 540 میلیون نخ تولیدی سال 91، شاهد افزایش چشم گیر تولید سیگارت­های داخلی بودیم.البته در برخی از ماه‌های سال جهت تنظیم بازار و همگامی با سیاستهای فروش محور بنابراین اعلام اولیای شرکت میزان تولید کاهش پیدا کرده است.

مدیرعامل دخانیات از افزایش فروش سیگارت نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت : در 12 ماهه سال جاری فروش ریالی سیگارت داخلی 705 میلیارد تومان است که نسبت به فروش در مدت مشابه سال گذشته (5287 میلیارد ریال) بیش از 32 درصد رشد داشته است.

مدیر عامل دخانیات هم چنین تاکید کرد: از سال 1380 تا1392 ، مبلغ 3هزار میلیارد و 65 میلیون تومان فروش شرکت دخانیات بوده که از این میزان فروش مبلغ 1000میلیارد تومان مربوط به زمان حضور 14 ماهه اینجانب در شرکت دخانیات می باشد .

مدیرعامل شرکت دخانیات در خصوص فروش تنباکو ضمن اشاره به میزان تولید و فروش این محصول دخانی گفت: در یازده ماهه سال 91، تعداد 45 هزار و 379 کارتن تنباکو از انواع مختلف به ارزش ریالی 22 میلیارد و 451 میلیون و 388 هزار و 245 ریال تولید شده است که این رقم در سال 11 ماهه سال 92 ، به 61 هزار و 912 کارتن تولید به ارزش ریالی 39 میلیارد و 907 میلیون و 525 هزار و 320 ریال رسیده است که در کارتن افزایش 36 درصدی و در فروش ریالی افزایش 78 درصدی را نشان می دهد .

نجفیان در بیان برنامه های شرکت دخانیات در سال 93 را مبارزه گسترده واساسی و کاملا علمی با پدیده قاچاق ،حمایت و تقویت برند های شرکت دخانیات ایران درراستای تامین بازارهدف، افزایش تولید از طریق بهره برداری حداکثری از ظرفیت های موجود وافزایش ظرفیت، معرفی برندها و محصولات جدید ، بازسازی و اصلاح ساختار سازمانی معاونت تولید و ، بازرگانی و اقتصادی و ، مدیریت های زیر مجموعه آنها و مدیریت های مستقل، برنامه ریزی جهت احداث کارخانه تست بارلی، خرید تجهیزات کارخانه هموژنیزه، تغییر سایز 5 خط ماشین سیگارت سازی و بسته بندی، Up grade خط دمار کارخانه عمل آوری ،خرید دو خط کامل ماشین آلات سیگارت سازی، خرید خط کامل ماشین آلات پرایمری و برنامه ریزی جهت صادرات محصولات دخانی اعلام کرد.

وی افزود: از دیگر برنامه‌های سال آینده برنامه ریزی جهت اصلاح فرآیند فروش و تغییر روش توزیع فعلی به توزیع مویرگی، برنامه ریزی جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی ، برنامه ریزی جهت تولیدات مشارکتی با شرکت های بین المللی به میزان 16 میلیارد نخ و عاملیت های صنعتی (بخش خصوصی) به میزان 5ر5 میلیارد نخ ،برنامه ریزی جهت اورهال نمودن خطوط پرایمری مجتمع دخانیات گیلان در سال 1393 ، برنامه ریزی جهت راه اندازی نظام شایستگی است.