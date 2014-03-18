اولین جلسه شورای دانشگاه آزاد با ساختار جدید تشکیل شد/ زمان برگزاری جلسات در سال93

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی شایان فر معاون دانشگاه و رئیس مرکز هیات های امنای استانی و هیات ممیزه های مرکزی و استانی دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به تشکیل این جلسه به عنوان یکی از ارکان مهم دانشگاه آزاد اسلامی بعد از هیات امنا، اظهار داشت: این شورا بر اساس بند «م» ماده 12 و ماده 15 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می شود.

وی افزود: شورای دانشگاه بر اساس مصوبه آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به مصوبه 16 بهمن 1392 کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی شامل رییس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان رییس شورا، رییس دفتر رییس هیات امنا به عنوان عضو دوم شورا، اعضای هیات رییسه دانشگاه و نمایندگان تام الاختیار رییس دانشگاه آزاد اسلامی در هیات های امنای استانی به عنوان اعضای شورا است.

شایان فر در ادامه تصریح کرد: سه نفر از اعضای این شورا باید از اعضای هیات علمی برجسته با مرتبه حداقل دانشیاری و سابقه مدیریت، ترجیحا از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و حتی الامکان از روسای مراکز پژوهشی و تحقیقاتی باشند و حداقل یکی از این سه نفر باید از حوزه علوم پزشکی، توسط رییس دانشگاه انتخاب شود، همچنین معاون دانشگاه و رییس مرکز هیات های امنای استانی و ممیزه های مرکزی استانی به عنوان دبیر شورا است و دبیرخانه شورا در این معاونت تشکیل شده است.

وی در ادامه بررسی و تصویب آیین نامه شورای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی، بررسی برنامه های جامع مدریریت دانشگاه آزاد اسلامی و تعیین قطعی ساعات جلسات شورا را از بندهای دستور جلسه این نشست عنوان کرد.

شایان فر در خصوص زمانبندی برگزاری شورای دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: این شورا در سال 1393، هر دو ماه یک بار برگزار خواهد شد، به عبارتی دیگر هر سال شش جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می شود.

