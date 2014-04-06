محاصره فرمانده اصلی جبهه النصره توسط ارتش سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی الخبر پرس، یکی از اعضای جبهه تروریستی النصره با انتشار یک پیام توئیتری اعلام کرد: "ابو محمد الجولانی" سرکرده اصلی جبهه تروریستی النصره در منطقه ایستگاه حرارتی استان حلب به محاصره ارتش سوریه درآمده است.

بنابراین گزارش، ابومحمد الجولانی به همراه "ابو ماریا الانصاری" از دیگر اعضای ارشد جبهه النصره اخیرا در این منطقه در محاصره ارتش سوریه قرار گرفته است.

فرماندهی نیروهای ارتش سوریه را در این منطقه سرهنگ "سهیل الحسن" ملقب به "النمر" (پلنگ) بر عهده دارد.