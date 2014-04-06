  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۱۶

تروریستها تایید کردند؛

محاصره فرمانده اصلی جبهه النصره توسط ارتش سوریه

محاصره فرمانده اصلی جبهه النصره توسط ارتش سوریه

منابع وابسته به گروههای تروریستی در سوریه از محاصره شدن"ابو محمد الجولانی" فرمانده اصلی جبهه تروریستی النصره در یکی از مناطق استان حلب، از سوی ارتش خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی الخبر پرس، یکی از اعضای جبهه تروریستی النصره با انتشار یک پیام توئیتری اعلام کرد: "ابو محمد الجولانی" سرکرده اصلی جبهه تروریستی النصره در منطقه ایستگاه حرارتی استان حلب به محاصره ارتش سوریه درآمده است.

بنابراین گزارش، ابومحمد الجولانی به همراه "ابو ماریا الانصاری" از دیگر اعضای ارشد جبهه النصره اخیرا در این منطقه در محاصره ارتش سوریه قرار گرفته است.

فرماندهی نیروهای ارتش سوریه را در این منطقه سرهنگ "سهیل الحسن" ملقب به "النمر" (پلنگ) بر عهده دارد.

 

کد مطلب 2264850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها