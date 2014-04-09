انتشار کتاب گفتگوهای کارگردان «این گروه خشن»

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل مطالب و مصاحبه‌های مختلف با سم پکینپا کارگردان مشهور آمریکایی است که یکی از فیلم‌های شناخته شده‌اش، «این گروه خشن» است. مصاحبه‌های پکینپا تصویری واضح از او و کارهایش ارائه کرده، و نوعی بیوگرافی از زبان خودش را به خواننده عرضه می‌کند. او دوران کودکی‌اش را به خوبی به یاد می‌آورد و اغلب به روایت داستان‌هایی از خود و خانواده‌اش می‌پردازد. پکینپا در اکثر مصاحبه‌ها از لحنی مابین محاوره‌ای و رسمی استفاده کرده و در برخی دیگر بسیار راحت و خودمانی صحبت کرده است.

پکینپا از فیلمسازانی که مانند او به موضوع خشونت می‌پرداختند، قدردانی می‌کند. او وقتی می‌شنود که تماشاگران به نشانه اعتراض به خشونت موجود در فیلم «پرتقال‌ کوکی» سالن سینما را ترک کردند، به لس‌آنجلس تایمز می‌گوید: «آفرین استنلی!... این همان چیزی است که من سعی دارم انجام دهم. به سینما بیاورشان و بگذار خودشان را ببینند...»

بعد از مقدمه مترجم و مقدمه مولف، بخش‌های دیگر کتاب «گفتگو با سم پکینپا» عبارت‌اند از: سالشمار، فیلم‌شناسی، گفتگویی با سم پکینپا (ارنست کالنباخ)، سم پکینپا کارگردان بدون فیلم (کوین تاماس)، سم پکینپا با خونسردی کار خودش را می‌کند (جو مدجاک)، بازگشت پکینپا (استفن فاربر)، صحبت با پکینپا (ریچارد ویدهال)، شلیک! مصاحبه جان کاتس با سم پکینپا (جان کاتس)، سم و استلا (لی جنسون)، پیشرفت پکینپا: از کشتار و خونریزی در غرب وحشی تا محاصره و تجاوز در رورال کرنوال (دن یرگین)، پکینپا غیرخشن می‌شود (جف میلار)، سم پکینپا (ویلیام موری)، پت گرت و بیلی بچه (جان آگهد)، این گروه خشن در نیویورک (جان برایسون)، یک آمریکایی متعلق به سال 1939 (اف. آنتونی مکلین)، پکینپا با کاروانی از یک گروه خشن هجده‌چرخ زورآزمایی می‌کند (الجین هارمتر) و آخرین جان سخت: دوئل با سم پکینپا (ای. جین کارول).

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

دنیای فیلم: این‌طور مطرح شده که آمریکای «غربی» ما پایان یافته، بجز تلاش‌هایمان برای حفظ مرز در ویتنام.

سم: ما داریم به خشونت برمی‌گردیم. زمانی که در مالیبو زندگی می‌کردم، یک روز در ساحل، با یکی از دوستانم گپ می‌زدیم و او گفت:‌ «حقیقت اینه که تنها زمانی که احساس زنده بودن داشتم زمانی بود که در دوران جنگ در نیروی دریایی خدمت می‌کردم.» امروزه ما چه چیزی داریم که برایش ایستادگی کنیم و احساس زنده بودن داشته باشیم؟ انگیزه‌هایمان و تعهداتمان کدامند؟ من فکر نمی‌کنم که انسان موجودی صلح‌طلب باشد، به نظرم موجودی خشن با ذات شکارچی است. همه می‌خواهند سربازان از ویتنام برگردند. من کاملا موافقم. اما بخشی از جامعه از حضور در ویتنام بسیار راضی و خوشحالند که تنها دلیلشان، اگر دلیلی باشد، ضجه‌ای قدیمی برای هدف و هویت است.

دنیای فیلم: اما این ساده‌نگری است.

سم: البته که این‌طور است. درست مانند این گروه خشن، به شدت و عمدا ساده‌انگارانه...

این کتاب با 280 صفحه، شمارگان 990 نسخه و قیمت 15 هزار تومان منتشر شده است.