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۲۱ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۲۰

اخبار امنیتی سوریه/

33 کشته و 129 زخمی در انفجارهای حمص/پیشروی های ارتش در قنیطره، لاذقیه و حماه

33 کشته و 129 زخمی در انفجارهای حمص/پیشروی های ارتش در قنیطره، لاذقیه و حماه

کشته شدن 33 نفر و زخمی شدن 129 نفر در انفجارهای حمص و پیشروی های ارتش در قنیطره، لاذقیه و حماه از جمله خبرهای امنیتی سوریه به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تلفات انفجارهای روز گذشته در شهر حمص سوریه افزایش یافت. این انفجارهای خونین باعث کشته شدن 33 نفر و زخمی شدن 129 نفر شده است.

از سوی دیگر پایگاه خبری العهد لبنان گزارش داد: ارتش سوریه یک گروه مسلح که در حال نصب خمپاره انداز در روستای "النبعین" در حومه لاذقیه بود را هدف قرار داد.

نیروهای سوری همچنین تلاش افراد مسلح برای نفوذ به منطقه کرافیش را ناکام کردند و در جریان این عملیات چند فرد مسلح کشته شد.

خبر دیگر اینکه افراد مسلح در منطقه "عربین" در حومه دمشق قصد ایجاد تونل داشتند که هلاکت برخی از آنها را در پی داشت.

در حومه حماه نیز نیروهای ارتش سوریه تجمع افراد مسلح را در شهرک "مورک" هدف قرار دادند و شماری از آنها را کشتند. در قنیطره نیز نیروهای ارتش سوریه پس از درگیری شدید با گروه های مسلح بر روستای "المقروصه" سیطره پیدا کردند.

کد مطلب 2267911

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