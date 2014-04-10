اخبار امنیتی سوریه/ 33 کشته و 129 زخمی در انفجارهای حمص/پیشروی های ارتش در قنیطره، لاذقیه و حماه

کشته شدن 33 نفر و زخمی شدن 129 نفر در انفجارهای حمص و پیشروی های ارتش در قنیطره، لاذقیه و حماه از جمله خبرهای امنیتی سوریه به شمار می رود.