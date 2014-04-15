تقدیر از همه ریش سفیدان در آزادی مرزبانان / شهروند درجه دو نداریم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، حسن روحانی در ورزشگاه 17 شهریور زاهدان، سیستان را سرزمین اسطوره های تاریخی و بلوچستان را صاحب کهن ترین فرهنگ ایرانی دانست و گفت: سیستان و بلوچستان را باید از نو شناخت.

وی ادامه داد: برخی فکر می کنند سیستان و بلوچستان یعنی محرومیت یعنی طوفان های شن، یعنی استان های ناامن. این چهره، چهره واقعی استان بزرگ سرزمین ایران نیست.

رئیس جمهور با بیان اینکه سیستان پاره تن ایران است ادامه داد: این سرزمین ظرفیت های بزرگ تجاری، ترانزیتی، کشاورزی، معدنی و آبزیان دارد

وی تصریح کرد: سیستان اگرچه به ظاهر ترکیبی از دو آیین از یک دین است اما سرزمین برادری، وحدت، همزیستی، دوستی و محبت در طول تاریخ بوده است.

روحانی ادامه داد: سیستان و بلوچستان اعم از قوم بلوچ و سیستانی و اعم از پیروان اهل بیت(ع)، یا اهل سنت همه و همه زیر پرچم ایران عزیز و اسلام عزیز هستند و ما همه افتخار می کنیم پیرو قرآن مجید و سنت پیامبر اسلام(ص) و دوستداران خاندان رسالت و اهل بیت(ع) هستیم.

وی با اشاره به امنیت این استان گفت: امنیت بر دوش شما مردم این سرزمین است و نیروهای مسلح کمک شما در ایجاد امنیت پایدار در این سرزمین خواهند بود و همه اقوام، طوایف و مذاهب اعم از شیعه و سنی باید برای امنیت این سرزمین دست به دست هم دهند.

رئیس جمهور کشورمان همچنین با بیان اینکه ما همه زیر پرچم رهبری معظم انقلاب هستیم ادامه داد: ما همه تابع قانون اساسی هستیم و در این قانون اساسی بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد و تمام مردم ایران زمین تحت لوای قانون اساسی از حقوق شهروندی برابر برخوردارند.

وی با بیان اینکه ما در این کشور شهروند درجه 2 نداریم گفت: در این کشور شایسته سالاری حاکم است و هر کس که شایسته تر باشد مقامی برتر، بالاتر و مسئولیتی سنگین تر دارد.

روحانی ادامه داد: خوشحالم که در این استان هم معاون استاندار شیعه و هم سنی داریم، خوشحالم که هم فرماندار شیعه و هم سنی داریم، خوشحالم در این استان هم فرماندار از مردان و هم فرماندار از زنان داریم؛ و ما هیچ تفاوتی میان پیروان مذاهب، اقوام و جنسیت ها طبق قانون اساسی قائل نیستیم.

وی همچنین با اشاره به ماجرای گروگانگیری 5 مرزبان ایرانی گفت: شما مردم غیور استان زمانی که چند نفر از مرزداران و مرزبانان به ناروا و ظالمانه به گروگان گرفته شدند همه یک صدا و همصدا بودید و ندای واحد و ندای استقامت و مقاومت و نپذیرفتن حرف زور داشتید و من سپاس مردم ایران را تقدیم شیعه و سنی ،علمای شیعه و سنی، تمام ریش سفیدان و همه آنهایی که برای آزادی مرزبانان عزیز تلاش کردند می کنم و درود و سلام ملت ایران بر مردم شریف و قهرمان استان سیستان و بلوچستان.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه به غیر از امنیت توسعه نیز باید در این استان مورد توجه قرار گیرد گفت: توسعه باید در این استان قدم به قدم سایه خود را پهن کند و انشاء الله از شروع این سفر برای کشف و شناسایی معادن ذیقیمت روی، مس، طلا و آهن شروع و اقدام خواهد شد و برای منطقه شرق استان همین امسال بودجه خوبی را دولت مقرر خواهد کرد.

وی افزود: ما 8 گروه شناسایی برای شناسایی و استخراج از معادن ذی قیمت این استان تشکیل دادیم که بعداً شاهد تحرک در زمینه معادن و صنایع معدنی در این استان خواهید بود و تمام مطالبی که امروز و فردا می گویم نکاتی است که این دولت جامه عمل به آن خواهند پوشاند.

روحانی همچنین با اشاره به اهمیت مساله گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: گازرسانی از منطقه ایرانشهر به سمت زاهدان و خاش در سال 94 انجام می گیرد و در مرحله بعد این گاز از زاهدان به زابل و از ایرانشهر به سمت چابهار خواهد رفت.

وی ادامه داد: در منطقه ایرانشهر از هم اکنون این کار برای آماده سازی مجتمع پتروشیمی آغاز می شود که این مجتمع با سرمایه بخش خصوصی و حمایت دولت به منظور ایجاد منطقه ویژه برای پتروشیمی در ایرانشهر صورت می گیرد.

رئیس جمهور کشورمان همچنین در مورد پروژه آبرسانی برای اراضی کشاورزی گفت: پروژه آبهای تحت فشار برای حدود 100 هزار هکتار زمین کشاورزی مهیا شده که در این دولت سال به سال و قدم به قدم اجرایی خواهد شد و شاهد توسعه و رشد کشاورزی در این استان خواهید بود.

وی ادامه داد: در این استان باید از محل ترانزیت شاهد تحولی بزرگ باشیم برای آن که منطقه دریای عمان و اقیانوس هند را نه تنها به شمال کشور بلکه به سایر کشورهای همجوار و شمالی متصل کنیم و توسعه بندر چابهار جزو برنامه های این دولت است.

روحانی همچنین در خصوص راه آهن در استان سیستان و بلوچستان گفت: به زودی راه آهن از چابهار به سمت زاهدان و اتصال آن به راه آهن سراسری و سپس افغانستان و آسیای مرکزی را شاهد خواهیم بود که توسعه و تحولی بزرگ در این استان را رقم می زند.

وی با بیان اینکه کشور به خاطر تحریم های ظالمانه و برخی بی تدبیری ها شاهد مشکلات فراوان بوده است گفت: ما با کمک شما مردم و هدایتی که از رهبری انقلاب خواهیم داشت شاهد شکستن تحریم ها در ماه های پیش رو خواهیم بود.

رئیس جمهور ادامه داد: اولین قدم برای برداشتن تحریم با تدبیری که دولت از شما مردم اتخاذ کرد برداشته شد و امروز شاهد شکسته شدن بخشی از تحریم ها هستیم و از آن بالاتر اعتراف دنیا به حق مردم در زمینه حقوق هسته ای و غنی سازی است که امروز دنیا در توافق 1+5 با آن اعتراف کرده است.

وی تصریح کرد: ما قدم به قدم مذاکرات را پیش می بریم و به دنیا اثبات می کنیم که آن چه در مورد ایران در گذشته گفته شده دروغ بوده و ایران در پی سلاح هسته ای نیست و نخواهد بود اما توسعه علمی و فناوری را به حول قوه الهی ادامه می دهیم و تحریم ظالمانه ضد حقوق بشری را قدم به قدم خواهیم شکست و شاهد شکوفایی در سراسر کشور و از جمله استان سیستان و بلوچستان خواهیم بود.

روحانی با بیان این که سیستان و بلوچستان مرز جغرافیایی ایران است گفت: سیستان و بلوچستان مرز فرهنگی نیست اینجا سرزمینی است که فرهنگ ایرانیت و اسلامیت به شبه قاره هندوستان و بنگال صادر شده است و قند پارسی توسط سیستان به بنگال رسیده است.

وی گفت: شما نه تنها مرزبانان خوب جغرافیایی هستید بلکه بزرگترین صادر کننده فرهنگ اسلام مدارا و اعتدال و فرهنگ ایرانی به سراسر منطقه بوده اید.

رئیس جمهور اظهار داشت: امروز از شما مردم غیور می خواهم واسطه فرهنگی و اتصال قوی بین ملت ایران و ملت های شرقی، جنوبی و حتی شمالی این سرزمین باشید.

وی با اشاره به برنامه های دولت یازدهم برای استان سیستان و بلوچستان گفت: ما در زمینه گاز و آب، معدن، بندر، راه آهن و مسیر ترانزیت شاهد تحول بزرگ در این استان خواهیم بود و وظیفه دولت می دانم که به استان هایی که از محرومیت بیشتری برخوردار هستند تلاش بیشتری را برای حذف این محرومیت انجام دهد.

روحانی همچنین با بیان اینکه بیشترین رای مردم در انتخابات به دولت تدبیر و امید از استان سیستان و بلوچستان بوده است گفت: من نه تنها به خاطر اینکه بیشترین رای را از شما مردم در انتخاب کسب کرده ام که البته این آرا برای من افتخار است اما اگر حتی رای هم از این استان نداشتم باز هم توسعه استان را وظیفه دولت می دانستم.

وی با اشاره به سفر دولت به کشورهای همسایه عنوان کرد: در سفری که به افغانستان و عمان داشتیم یکی از هدف ما از این سفر توسعه استان سیستان و بلوچستان و حق آب مردم این سرزمین از رودخانه هیرمند بود که بر آن تاکید داشتیم و به زودی شاهد آبادانی در دریاچه هامون و جازموریان خواهیم بود.