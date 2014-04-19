درخواست مردم خلخال برای الحاق به استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جعفری ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و امور زیربنایی اردبیل با انتقاد از بی توجه به دو شهرستان خلخال و کوثر تصریح کرد: مردم این دو شهرستان به حدی در مضیقه هستند که تمایل به تغییر استان مبدا تصمیم گیری خود دارند.

وی افزود: این شهرستان چه در حوزه راه و چه در حوزه نیرو با محرومیت های قابل توجهی مواجه است.

وی با بیان اینکه در نیمی از سال مسیر ارتباطی خلخال به گیلان به دلیل نامناسب بودن وضعیت تردد مسدود می شود، ادامه داد: علاوه بر این در بخش روستایی نیز اغلب راه های روستایی این شهرستان نه تنها آسفالت ندارند بلکه صرفا از راه خاکی استفاده می کنند.

جعفری خواستار شن ریزی به راه های روستایی این منطقه شد و اضافه کرد: با کوچکترین بارشی تمامی مسیر های ارتباط روستایی گل آلوده شده و عملا رفت و آمد روستاییان را دچار مشکل می کند.

به گفته این نماینده در بخش آب نیز تعطیلی پروژه های سد سازی، مشکل آب شرب روستایی و فرسایش تجهیزات دو شهرستان کوثر و خلخال را به وضعیت بحرانی رسانده است.

وزرا به استان اردبیل سفر کنند

جعفری با بیان اینکه مردم تمامی این کمبودها را از چشم مسئولان می بینند، ادامه داد: باید مسئولان استانی نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و به مطالبات مردم این دو شهرستان توجه کنند.

وی با انتقاد از عدم تجربه تنها یک سفر وزیران دولت جدید ادامه داد: مسئولان ارشد استانی از وزرا به ویژه وزیر راه و شهرسازی برای بررسی وضعیت محورهای مواصلاتی استان به ویژه در شهرستان خلخال دعوت کنند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی خواستار احداث تونل در جاده خلخال- اسالم شد و تاکید کرد: نبود تونل ضریب ایمنی جاده را کاهش داده است.

شاخص های اعتبار دهی نیازمند بازنگری است

وی افزود: در حال حاضر اعتبار دهی به شهرستان ها بر اساس شاخص هایی انجام می شود که چهار سال قبل تدیون شده و بدون تغییر باقی مانده است.

جعفری معتقد است در این چهار سال نیازهای شهرستان ها همراه با تغییرات جمعیتی تغییر یافته و شاخص ها نیازمند بازنگری است.

در پایان این جلسه نسبت به بازنگری تغییر شاخص های اعتبار دهی شهرستان ها رای گیری شد و با 12 رای موافق و 12 رای مخالف عدم تغییر تصویب شد.