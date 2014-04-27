مجتبی کریمفر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: کشتی اول من با حریف ازبک به شکلی توسط داوران اداره و برنامه ریزی شد که به راحتی حریف مرا را برنده از تشک خارج کرده و تمرکز مرا کاملا از بین بردند. امتیاز و اخطارهای بی مورد وعدم کسب امتیاز از حریف باعث شده بود که شرایط روحی سخت و پرفشاری را تحمل کنم.
وی تصریح کرد: درست است که من با کسب مدال برنز در رقابتهای قهرمانی آسیا به کار خودم پایان دادم اما حق مسلم من مدال طلا بود که میتوانستم در صورت یک داوری عادلانه و منطقی به آن برسم.
دارنده مدال برنز رقابتهای قهرمانی آسیا در خاتمه تاکید کرد: هدف اصلی من حضور در رقابتهای مهم آتی از جمله پیکارهای انتخابی تیم ملی و حضور در مسابقات مهمی مثل جهانی و آسیایی است. امیدوارم بتوانم با تلاش و کوشش مضاعف و حمایت و کمک مربیان تیم ملی به هدف اصلیام دست پیدا کنم.
نظر شما