مهدیزاده حریف قزاقستانی را برد و فینالیست شد/ اولین طلا در انتظار ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، در ادامه رقابت های کشتی قهرمانی آسیا که به میزبانی سالن دولت شهر آستانه برگزار می شود، صبح امروز رقابت های وزن 130 کیلوگرم پیگیری شد که بهنام مهدیزاده به مصاف "ژالگا سوایف" از قزاقستان رفت.

در این مبارزه مهدیزاده شروع خوب و طوفانی داشت و موفق شد در وقت اول حریف خود را با نتیجه 7 بر 2 شکست دهد. در وقت دوم هم کشتی گیر کشورمان توانست نمایش خوبی داشت و با پیروزی 8 بر 2 برابر این حریف قزاق راهی دیدار فینال شد تا تیم ایران در انتظار اولین مدال طلا باشد. مهدیزاده باید در فینال به مصاف مورات روانف از قرقیزستان برود.