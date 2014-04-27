به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، رقابت های پنج وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا از صبح امروز یکشنبه در سالن دولت شهر آستانه قزاقستان در شرایطی آغاز شد که ملی پوشان ایران در روز نخست تنها موفق به کسب یک مدال برنز شده بودند و دو کشتی گیر از دور رقابت ها کنار رفته بودند.

در وزن 80 کیلوگرم یوسف قادریان در دور اول ماساتو سومی از ژاپن را با نتیجه 10 بر 2 شکست داد وی در دور با ضربه فنی عظمت کاستابایف از قزاقستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله هارپرت از هندوستان را با نتیجه 8 بر 4 شکست داد و راهی دیدار فینال شد. حریف قادریان در این دیدار ژاناربیک کانزایف از قرقیزستان است.

در وزن 66 کیلوگرم رامین طاهری در دور نخست کوان ژانگ از چین را ضربه فنی کرد. وی در دور دوم با ناداوری مقابل اوبلو بردیف از تاجیکستان سه اخطاره شد و شکست خورد اما با توجه به حضور حریف تاجیکی در دیدار فینال طاهری راهی جدول بازنده ها شد تا شانس کسب مدال برنز را داشته باشد. حریف وی در دیدار رده بندی ریو هان سو قهرمان جهان از کره جنوبی است.



در وزن 75 کیلوگرم سعید عبدولی پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل کیم هیون وو قهرمان جهان و المپیک از کره جنوبی در حالی که 5 بر 3 عقب بود سه اخطاره شد و شکست خورد اما با توجه به حضور این کره‌ای در دیدار فینال عبدولی به دیدار رده بندی راه یافت. حریف عبدولی در دیدار رده بندی دوژان کارتیکوف از قزاقستان است.



در وزن 98 کیلوگرم علی علیاری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه 3 بر یک بک سلطان محمود اف از قرقیزستان را مغلوب کرد وی در دور سوم با نتیجه 3 بر 2 مغلوب اوزاکا از ژاپن شد و راهی دیدار رده بندی شد.



در وزن 130 کیلوگرم بهنام مهدیزاده در دور نخست با نتیجه 8 بر یک بهرام تویچیف از تاجیکستان را شکست داد. وی در دور بعد نیز 6 بر 3 وونگ مین کیم از کره جنوبی را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت، مهدی زاده در این مرحله با نتیجه 8 بر 2 ژالگاسوایف از قزاقستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. حریف وی در دیدار فینال مورات رومانوف از قرقیزستان است.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در روز نخست این مسابقات توسط مجتبی کریم فر به مدال برنز دست پیدا کرده بود اما محسن حاجی پور و محمد کریمی از دور مسابقات حذف شدند.