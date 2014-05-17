علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: وزیر آموزش و پرورش تاکید بسیاری به سوادآموزی افراد بی سواد بین 10 تا 20 سال که درگیر کار و یا بیماری معلولیت جسمی هستند، دارد؛ چراکه به گفته وی جوانان بین 10 تا 20 سال حداقل 50 سال در جامعه و اجتماع فعالیت و حضور دارند به همین دلیل باید به این گروه سنی توجه ویژه ای در موضوع سوادآموزی شود.

وی افزود: در طرح ویژه سوادآموزی، ویژه گروه سنی 10 تا 20 سال کودکان بی سرپرست، بدسرپرست، کودکان کار و افرادی که به دلیل معلولیت جسمی امکان تحصیل نداشته اند، تحت پوشش قرار می گیرند.

به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، در این طرح 10 درصد به دستمزد آموزش دهنده ها افزوده شده است. از سوی دیگر برای کودکانی که به دلیل فعالیت کاری امکان تحصیل ندارند مشوق های مالی به صورت نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته شده تا آنها از نظر مالی به دلیل حضور در کلاسهای سوادآموزی ضرر نکنند. ضمن آاینکه برای معلمانی که آموزش کودکان معلول را به عهده گرفته اند، با توجه به حضورشان در خانه های این افراد به صورت جداگانه هزینه ایاب و ذهاب و مبلغی را برای افزایش انگیزه آنها در نظر گرفته ایم.

شناسایی اولیای بیسواد دانش آموزان

باقرزاده با بیان اینکه این طرح سوادآموزی در حال بررسی و مستندسازی است و تا پایان 93 در استانهای مختلف عملیاتی می شود تصریح کرد: یکی دیگر از طرح های در دستور کار ما شناسایی و آموزش به اولیای بی سواد دانش آموزان در سراسر کشور است که دستورالعمل آن نیز به تمامی استانها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به بازدیدش از 6 استان، 20 شهرستان و 40 مدرسه برای شناسایی اولیای بی سواد دانش آموز گفت: بالاترین درصد اولیای بیسواد در استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و خوزستان و کمترین میزان در شهر تهران، یزد، مازندران، گیلان و اصفهان است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره تعداد اولیای بی سواد شناسایی شده، گفت: هدفگذاری ما برای باسواد کردن 364 هزار و 367 نفر از والدین است که اطلاعات و مشخصات اسمی و آدرسی آنها به تفکیک شهر و استان در اختیار مدیران قرار گرفته است که البته ممکن است این آمار افزایش یا کاهش یابد.

باقرزاده ادامه داد: مدیران مدارس موظف هستند پس از شناسایی اولیا آنها را به صورت گروهی یا فرد به فرد آموزش دهند.

ثبت نام 80 هزار نفر در دوره های تحکیم سوادآموزی

وی درباره برنامه سازمان نهضت سوادآموزی برای جلوگیری از بازگشت بیسوادی گفت: ساماندهی کم سوادان و جلوگیری از بازگشت بی سوادی از جمله برنامه هایی است که از سه سال پیش به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید و بر اساس این مصوبه می بایست افراد سوادآموز 200 ساعت آموزشی را در دوره های تحکیم سواد می گذراندند که 70 ساعت آن حضوری و 130 ساعت آن به صورت فعالیتهای بیرونی و یا خواندن کتاب‌های ویژه برای آنها بود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ادامه داد: به همین منظور ما 15 عنوان کتاب ساده و کاربردی را متناسب با سطح سواد افراد تدوین کرده و تفاهم نامه ای را نیز با نهاد کتابخانه های عمومی به امضا رساندیم که در تمامی کتابخانه ها قفسه ای برای قرار گرفتن کتاب های ویژه افراد نوسواد اختصاص یابد.

باقرزاده تصریح کرد: همچنینبین 100 تا 150 هزار ایستگاه کتاب در امکان عمومی همچون راه آهن، مترو و فرودگاه برای نوسوادان راه اندازی شده است و در حال حاضر 6 عنوان کتاب را نهاد عمومی کتابخانه ها با همکاری نهضت سوادآموزی تدوین و چاپ کرده و در ایستگاههای مطالعه کتاب قرار داده است.

وی درباره تعداد افراد کم‌سواد عنوان کرد: بر اساس اعلام آخرین سرشماری 10 میلیون و 600 هزار نفر از افراد کم‌سواد و یا تحصیلات دوره ابتدایی دارند. البته برای سال جاری پیش بینی کرده ایم که 100 هزار نفر برای دوره‌های تحکیم سواد ثبت نام کنند.