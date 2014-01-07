300 هزار بیسواد در تهران / متقاعد کردن تهرانیها برای سوادآموزی سخت است

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سختی های سوادآموزی در استان تهران گفت: بر اساس آخرین سرشماری در کل استان نزدیک به 300 هزار نفر خود را بیسواد اعلام کردند که شناسایی این افراد در میان جمعیت 13 تا 14 میلیونی استان بسیار سخت است.

وی درباره اینکه آیا مرکز آمار آدرس و مشخصات دقیق این افراد را در اختیار سازمان گذاشته است افزود: نتایج سرشماری محرمانه است و ما این افراد را تنها از طریق بانک های اطلاعاتی دیگر و بر اساس راستی آزمایی شناسایی کرده ایم. در حال حاضر نهضت سوادآموزی تنها موفق شده است مشخصات دو میلیون و 500 هزار نفر از افراد بیسواد را در کل کشور شناسایی کند اما با توجه به آنکه جابجایی خانه ها در استان تهران بسیار زیاد است پیدا کردن و یا حتی متقاعد کردن افراد برای سوادآموزی کاری بس مشکل است.

به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، در تهران شکل زندگی به گونه ای تعریف شده است که افراد خیلی زمان برای درس خواندن ندارند و یا ترجیح می دهند به جای وقت گذاشتن برای درس خواندن به کار و فعالیت بپردازند. بنابراین متقاعد کردن افراد برای سوادآموزی در استان تهران اندکی زمان بر و سخت است.

وی با اشاره به این موضوع که باید الزاماتی برای سوادآموزی از سوی ارگان ها و نهادهای مختلف ایجاد شود گفت: رسانه ها باید این نیاز را در بین افراد بیسواد ایجاد کنند، از سوی دیگر اصناف و یا سازمانها قوانینی را وضع کنند تا افراد بیسواد را مجاب به درس خواندن کنند. به عنوان مثال شهرداری تهران می تواند اعلام کند که شرکتهای طرف قراردادش با هیچ عنوانی با افراد بیسواد کار نکنند تا افراد تشویق به سوادآموزی شوند.

باقرزاده تصریح کرد: البته ما نیز باید به سمتی حرکت کنیم تا محتوا برای افراد سوادآموز کاربردی و تابعی باشد چرا که در دنیا همواره مخاطب سوادآموز است که نیازهای خود را اعلام کرده و بر اساس آن به فرد یا افراد سواد آموزش داده می شود. مزیت این شیوه آن است که سواد افراد پایدار مانده و احتمال بازگشت به بی سوادی بسیار کم است.

وی درباره اینکه در صورت ریشه کنی بیسوادی تا دو سال آینده آیا احتمال تعطیل شدن سازمان نهضت سوادآموزی وجود دارد گفت: در دنیا کشورهایی وجود دارند که 100 درصد سوادآموزی آنها انجام شده است اما سازمانشان تعطیل نشده چرا که بی سوادی به معنای مطلق آن برای همیشه ریشه کن نمی شود و همواره افرادی هستند که شرایط حضور در مدرسه برایشان فراهم نمی شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در دنیا موضوعاتی همچون آموزش مادام العمر مطرح است که همه افراد نیازمند تداوم سواد آموزی هستند؛ در ایران در حال حاضر 10 میلیون افراد کم سواد وجود دارد که باید این افرا دایماً آموزش ببینند تا اطلاعات آنها به روز شود یا آنکه نیروهای ما باید دایماً از افراد سوادآموز مراقبت کنند تا احتمال بازگشت آنها به بیسوادی به صفر برسد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه هر کشوری که نهاد سوادآموزی اش را تعطیل کرده شاخص بیسوادی اش افزایش یافته است تصریح کرد: اگرچه در طول 30 سال گذشته ما موفق در سوادآموزی بودیم اما باید گفت که جمعیت کم سواد در حال افزایش است و باید شرایطی فراهم شود که افراد با توجه به نیازها و شرایطشان در تداوم سوادآموزی قرار بگیرند.

باقرزاده در پایان درباره تغییر محتوای کتاب های سوادآموزی گفت: محتوای کتابها، دو سال پیش به صورت کامل بازنگری شد و در حال حاضر افراد در دوره اول مدارک معادل سه دوره اول ابتدایی و در دوره بعدی مدرک معادل سه دوره دوم ابتدایی را می گیرند.