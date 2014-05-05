به گزارش خبرنگار مهر، علی مبارکی صبح دوشنبه در نشست با خبرنگارن افزود: سال گذشته 26 هزار و 175 تن گوشت قرمز در این استان تولید شد.

وی شمار واحدهای پرورش گاو و گوساله پرواری در این استان را هم ‌اکنون 69 واحد عنوان کرد و اظهار داشت: علاوه بر این، 125 واحد گاو شیری و 47 واحد پرورش گوسفند و بز در خراسان شمالی فعال است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به تولید 200 هزار و 341 تن شیرخام در واحدهای تولیدی شیر در سال گذشته، تصریح کرد: امسال تولید 210 هزار تُن شیر خام پیش بینی شده است.

مبارکی همچنین میزان تولید گوشت مرغ را هفت هزار و 607 تن و تولید تخم مرغ را یک هزار و 370 تن در سال گذشته اعلام کرد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیش‌بینی می‌شود تولید گوشت مرغ در سال 93 به یازده تن افزایش یابد.

وی با اشاره به کار کرد اصولی زنبور داران استان نسبت به تولید عسل گفت: با توجه به اینکه پارسال با تولید 541 تن عسل صد در صد افزایش تولید عسل را شاهد بودیم انتظار می رود امسال تولید عسل به یک هزار تن افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی یکی از قطب‌های مهم پرورش دام در کشور محسوب می‌شود.

