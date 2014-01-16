توليد گوشت قرمز در خراسان شمالي هفت درصد افزایش یافت

علي مباركي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اين كه در 9 ماهه گذشته از امسال در خراسان شمالي 20 هزار و 887 تن گوشت قرمز توليد شده است، اظهار كرد: اين ميزان توليد به نسبت مدت مشابه پارسال افزايشي هفت درصدي داشته است.

وي پيش بيني كرد كه تا پايان امسال ميزان توليد گوشت قرمز در خراسان شمالي به حدود 26 هزار و 800 تن برسد.

به گفته مباركي اكنون سرانه مصرف گوشت قرمز در استان 14 كيلوگرم است كه اين ميزان به نسبت ميانگين كشوري دو كيلوگرم بيشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، توليد 20 هزار تن گوشت قرمز در خراسان شمالي در 9 ماهه گذشته از امسال در حالي است كه در همين مدت بر اساس اعلام حسین رضازاده، مدیر امور طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی استان حدود پنج هزار تن گوشت مرغ در خراسان شمالي توليد شده است.

در اين استان سالانه 12 تا 13 هزار تن گوشت مرغ مصرف می شود که 60 درصد این نیاز در استان تامین و مابقی از استان های همجوار تامین می شود.

همچنين بنا به گفته مدیر امور طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی استان، سرانه مصرف مرغ در خراسان شمالي 18.8 كيلوگرم در سال است.

خراسان شمالی با داشتن بیش از دو میلیون راس دام سبک و حدود 80 هزار راس دام سنگین یکی از قطب‌های مهم دامپروری کشور محسوب می‌شود.

همچنين در حال حاضر در اين استان 54 واحد مرغداري فعال با ظرفيت یک میلیون و 300 هزار قطعه جوجه ریزی در دوره وجود دارد و در اين واحدها سالانه حدود هفت هزار تن گوشت مرغ توليد مي شود.