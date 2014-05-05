50 بازیکن به اردوی تیم والیبال جوانان ایران دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی انتخابی تیم ملی والیبال جوانان از چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه آغاز می شود و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت. فرهاد نفرزاده سرمربی تیم جوانان ایران 50 بازیکن معرفی شده از سوی هیات های استانی را در سه گروه 20، 17 و 13 دعوت کرد تا مورد ارزیابی کادر فنی قرار گیرند و بهترین‌ها جهت حضور در مسابقات جوانان آسیا به تیم ملی دعوت شوند.

مرحله نخست این اردو از چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت که 20 بازیکن زیر به این اردو دعوت شدند:

عباس جعفری، فرزاد فیضی، رضا تاری وردی‌زاده، رضا سغا، محمد صادق‌اصغری، آیدین سلیمی، آرمین نظری، عرفان علی‌نژاد، رادین احمدی، میلاد حمیدی، محمدامین حیدری، محمد سرایی، سیروان خسروی، باقر عبدالله‌زاده، علی غلامعلی‌پور، سلیم چپرلی، احد رضایی، حمید قاسمی، امید فرجی و محمدرضا عبدی شیخ.

دومین گروه دعوتی به اردوی تیم جوانان شامل 17 بازیکن هستند که از شنبه 27 اردیبهشت ماه باید در اردو تیم حضور یابند و به مدت سه روز تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری کنند. فهرست این جوانان به قرار زیر است:

رامین پاشایی، سجاد سیفی‌نیا، سالار حیدری، محمد کامران، سعید برات‌زاده، پوریا نودوزپور، سپهر حیدری، آرمین ایگدری، مهرداد شیبانی، حسن زمانی‌نژاد، ایمان مختارپور، امیر خداپرستی، مهیار اصغر گرجی، امید متمکن، مهران نوری، جابر اسماعیل پور و سجاد لطفی.



گروه سومی بازیکنان دعوتی به اردوی انتخابی تیم جوانان شامل 13 بازیکن هستند که از سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه تمرینات خود را در این اردو که در فدراسیون والیبال برگزار می‌شود، آغاز خواهند کرد. اسامی این بازیکنان به شرح زیر است:

حمید حمودی، معین معینی‌فر، بهنام باقری، محمد دلیری، هادی نیازی، سهند الله‌وردیان، رحمان تقی‌زاده، محمدرضا عوض‌پور، مهدی حسینی، جواد حکمتی، احسان حاجی لی دوجی، شاهین شهروز و محمد جواد معنوی‌نژاد.



دعوت شدگان باید با همراه داشتن اصل شناسنامه خود و پدر و مادر، اصل کارت ملی و اصل گواهی تحصیلی عکس‌دار خود را در صبح اردو به سرپرست تیم ملی معرفی کنند. فرهاد نفرزاده به عنوان سرمربی، مسعود آرمات و عباسعلی میر حسینی(مربیان)، سعید ضیغمی به عنوان فیزیوتراب و امید هاشمی به عنوان سرپرست در این اردوی تیم والیبال جوانان حضور خواهند داشت.

تیم والیبال جوانان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌کند. این تیم با تیم‌های هند، ترکمنستان، هنگ کنگ و قطر در گروه چهارم مسابقات قهرمانی جوانان آسیا همگروه است.