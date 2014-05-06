محمد بزرگ‌نیا دبیر شانزدهمین جشن خانه سینما درباره کم و کیف برگزاری این دوره از جشن خانه سینما به خبرنگار مهر گفت: برای تصمیم‌گیری درباره چگونگی برگزاری شانزدهمین جشن خانه سینما باید جلسات شورای سیاستگذاری تصمیم بگیرد.

وی افزود: هنوز جلسه شورا تشکیل نشده و در اولین جلسه که تا پایان این هفته و یا اوایل هفته آینده دیگر برگزار می شود، مدیر اجرایی این دوره از برگزاری جشن خانه سینما مشخص می شود.

دبیر شانزدهمین جشن خانه سینما در پاسخ به این که برای دیده شدن آن دسته از آثار سینمایی که در بازه تعطیلی جشن ساخته و نمایش داده شدند چه برنامه ای در نظر دارید؟ گفت: این مسئله هم در شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما ترجیح و علاقه شخصی من این است که همه فیلم ها در این دوره از جشن خانه سینما دیده شود.

بزرگ‌نیا تاکید کرد: واقعیت این است که باید امکانات و شرایط برگزاری جشن خانه سینما را نیز در نظر بگیریم و براساس آنچه در دست داریم جشن را برگزار کنیم.

دبیر شانزدهمین جشن خانه سینما در پایان افزود: به هر تقدیر امیدوارم این دوره از برگزاری جشن خانه سینما پس از دو سال وقفه با شکوه و در شان اهالی سینما برگزار شود.