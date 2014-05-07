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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۸:۳۶

برگزاری «مسابقه چرا می خوانیم؟» در نمایشگاه کتاب تهران

برگزاری «مسابقه چرا می خوانیم؟» در نمایشگاه کتاب تهران

مسابقه چرا می خوانیم از برنامه های تدارک دیده کمیته فعالیت های جنبی برای بازدیدکنندگان بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است که در ایام برگزاری نمایشگاه اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه با هدف ایجاد فضایی برای تفکر و بازاندیشی در مورد فلسفه مطالعه و لزوم کتابخوانی، ایجاد محیطی برای تنوع در محیط شلوغ نمایشگاه، رصد نظرات مخاطبان و بازدیدکنندگان درخصوص کتابخوانی و امکان برنامه ریزی های آینده برگزار می شود.

مجید صحاف مدیر کمیته فعالیتهای جنبی نمایشگاه درباره نحوه اجرای این طرح گفت: در این طرح مخاطبان و بازدیدکنندگان بعد از حضور در غرفه «چرا می خوانیم» به یک سوال کلی با عنوان «چرا می خوانیم پاسخ می دهند و نظر خود را بر روی کاغذ استیکر (کاغذ رنگی چسب دار) می نویسند و خود فرد این کاغذ را بر روی دیواره ای که مخصوص این کار است، می چسباند و در معرض دید دیگران قرار می دهد. در پایان هرشب به تعدادی از افرادی که زیباترین مجلات را نوشته اند هدیه ای اهدا خواهد شد.

این طرح در 4 نقطه نمایشگاه شبستان اصلی، سالن کودک و نوجوان سالن بین الملل برگزار می شود.
 

کد مطلب 2287344

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