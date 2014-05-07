برگزاری «مسابقه چرا می خوانیم؟» در نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه با هدف ایجاد فضایی برای تفکر و بازاندیشی در مورد فلسفه مطالعه و لزوم کتابخوانی، ایجاد محیطی برای تنوع در محیط شلوغ نمایشگاه، رصد نظرات مخاطبان و بازدیدکنندگان درخصوص کتابخوانی و امکان برنامه ریزی های آینده برگزار می شود.

مجید صحاف مدیر کمیته فعالیتهای جنبی نمایشگاه درباره نحوه اجرای این طرح گفت: در این طرح مخاطبان و بازدیدکنندگان بعد از حضور در غرفه «چرا می خوانیم» به یک سوال کلی با عنوان «چرا می خوانیم پاسخ می دهند و نظر خود را بر روی کاغذ استیکر (کاغذ رنگی چسب دار) می نویسند و خود فرد این کاغذ را بر روی دیواره ای که مخصوص این کار است، می چسباند و در معرض دید دیگران قرار می دهد. در پایان هرشب به تعدادی از افرادی که زیباترین مجلات را نوشته اند هدیه ای اهدا خواهد شد.

این طرح در 4 نقطه نمایشگاه شبستان اصلی، سالن کودک و نوجوان سالن بین الملل برگزار می شود.

