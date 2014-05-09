حضور 2 وزیر در جلسه انتخاب یک رئیس/ دانشگاه تهران در انتظار دود سفید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از رفتن فرهاد رهبر رئیس پیشین دانشگاه تهران از این دانشگاه و حکم وزیر علوم برای محمدحسین امید به عنوان سرپرست دانشگاه تهران، گمانه زنی ها درباره ریاست این دانشگاه آغاز شد. هم اسامی مطرح می شد که بسیار دور از ذهن بود و هم اسامی آشنایی به گوش می خورد که قرار است سکان دانشگاه مادر کشور را بدست گیرند.

اما در روزهای ابتدایی اردیبهشت اعلام شد شورایی منتخب از 51 عضو هیات علمی دانشگاه تهران تشکیل شده است که این شورا وظیفه معرفی گزینه های قطعی را به وزیر علوم دارد و پس از آن فرجی دانا وزیر علوم پس از تایید آن فرد را به عنوان گزینه ریاست دانشگاه تهران برای کسب رای به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می کند.

نخستین جلسه شورای انتخاب رئیس دانشگاه تهران دوشنبه 15 اردیبهشت ماه برگزار شد و حجت الاسلام ابراهیم کلانتری رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران درباره جلسه گفت: این جلسه برای تعیین رئیس دانشگاه تهران برگزار می شود و مقرر شده است که هیچیک از اعضای شورا راجع به جزئیات جلسه مصاحبه نداشته باشند.

شنیده ها حاکی از آن بود که در اولین جلسه منتخبین 6 گزینه برای ریاست دانشگاه تهران مطرح شد. این 6 نفر شامل محمد رحیمیان از دانشکده فنی، سیدحسین حسینی از دانشکده دامپزشکی، سید محمدعلی موسوی معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، محمد حسین امید سرپرست دانشگاه تهران، محمود نیلی‌احمدآبادی از دانشکده فنی و محمود کمره‌ای بودند.

در نخستین جلسه رضا فرجی دانا وزیر علوم به دلیل اهمیت موضوع حاضر شد و سپس درباره انتخاب رئیس دانشگاه تهران، گفت: این جلسه، جلسه اولیه بود و در آن مباحثی درباره انتخاب رئیس دانشگاه تهران مطرح شد. قرار نیست در این جلسه بر سر تعیین رئیس دانشگاه تهران به تصمیم نهایی برسند و منتظریم دوستان کار خود را به پایان برسانند.

پس از آن مقرر شد جلسه دوم پنجشنبه 18 اردیبهشت برگزار شود. اما در این فاصله تماس با گزینه های ریاست دانشگاه تهران بی نتیجه بود. همه آنها بر نداشتن اجازه مصاحبه تاکید می کردند.

گزینه های مطرح شده برای ریاست دانشگاه تهران تاکید کردند که اجازه مصاحبه ندارند و صحبت از تعیین رئیس هنوز زود است. این افراد معتقد بودند که تمام افرادی که آمده اند با خواهش و اصرار همکاران آمده و پذیرفته اند که به عنوان کاندید مطرح شوند و هیچ گونه رقابتی جز صمیمیت بین آنها وجود ندارد.

دومین جلسه شورای منتخبان رئیس دانشگاه تهران در روز پنجشنبه در حالی به پایان رسید که این بار گودرزی وزیر ورزش و جوانان که خود عضو هیات علمی دانشگاه تهران است نیز در جلسه حاضر شده بود. وی در پایان جلسه توضیحی درباره جزئیات جلسه ارائه نکرد و یادآور شد همه چیز از سوی دکتر خلیلی عراقی رئیس شورا به اطلاع همگان می رسد.

پس از اینکه مشخص شد گزینه های ریاست دانشگاه تهران برنامه های خود را ارائه دادند، دکتر منصور خلیلی عراقی رئیس شورای منتخبین رئیس دانشگاه تهران در پایان این جلسه گفت: 6 کاندیدای مورد نظر برنامه های خود را ارائه کردند و جوی که بر جلسه حاکم بود جو بسیار دوستانه و خوبی بود. یکی از کاندیداها انصراف داد و دو نفر از کاندیداهای دیگر نیز یکدیگر را پیشنهاد و تبلیغ می کردند.

وی افزود: در نهایت 51 نفر نظر خود را به صورت مکتوب در مورد 5 کاندیدا ارائه کردند و نظرات به صورت محرمانه به وزارت علوم و خدمت وزیر علوم ارسال می شود و این حق و مسئولیت با وزیر علوم است که از بین این 5 نفر رئیس دانشگاه را انتخاب و به شورای عالی انقلاب فرهنگ معرفی کند.

این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد و هیچکس جز اعضا حق حضور در ساختمان برگزاری جلسه را نداشت. هیچ یک از اصحاب رسانه دعوت نشده بودند و قضایای انتخاب رئیس دانشگاه پشت درب های بسته پیگیری می شد. جلسه بعد از حدود 6 ساعت به پایان رسید و هر یک از اعضای شورا که از درب جلسه خارج می شدند اعلام می کردند در مورد مسائل جلسه صحبت نمی کنند و تمام این قضایا باید از دکتر خلیلی عراقی رئیس شورای منتخبان پیگیری شود.

یکی دیگر از اعضای جلسه وقتی از درب جلسه خارج شد در خصوص گزارش جلسه گفت: دکتر خلیل عراقی درباره جلسه توضیح خواهد داد. دود سفید از وزارت علوم می آید و انتخاب رئیس دانشگاه با وزیر علوم خواهد بود.

همگان در اینکه دانشگاه تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و رئیس آن به نوعی در ردیف وزیر علوم است شکی ندارند، اما انتخاب ریاست این دانشگاه این روزها سری تر از هر سری است و مسئولان نام 5 گزینه نهایی را با چنان اصراری افشا نمی کنند که بی نظیر است و تاکنون سابقه نداشته است.