به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه شورای منتخبان ریاست دانشگاه تهران در 18 اردیبهشت ماه برگزار شد و در نهایت نام 5 نفر از گزینه های مطرح از سوی شورای 51 نفره به صورت محرمانه به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد. حال کدامیک از این پنج نفر به عنوان رئیس دانشگاه تهران به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می شود، یکی از ابهامات این روزهای آموزش عالی است.

محمد رحیمیان از دانشکده فنی، حسین حسینی از دانشکده دامپزشکی، محمدحسین امید سرپرست دانشگاه تهران، محمود کمره ای و محمود نیلی‌احمدآبادی از دانشکده فنی نامزدهای نهایی ریاست دانشگاه تهران اعلام شده اند.

محمد رحیمیان

محمد رحیمیان متولد 1331 شهرضا استان اصفهان است. در سال 1356، فوق ليسانس مهندسي راه و ساختمان را از دانشكده فني دانشگاه تهران گرفت. پس از آن به كشور فرانسه رفت و دكتري خود را در مهندسي راه و ساختمان با گرايش مكانيك ساختمان از مدرسه پل و راه فرانسه دريافت كرد.

رحیمیان عضو هیات علمی و استاد تمام دانشكده فني تهران است. وی در سالهای 67 تا 72 ریاست دانشگاه تهران را برعده داشته است. همچنین رياست دانشكده فني، معاونت پژوهشي دانشگاه و مدير گروه مهندسي عمران از دیگر سوابق وی است.

دروسي همچون تحليل سازه ها (1) و (2) ، محاسبات ماتريس ساختمانها و تئوري ارتجاعي از سوابق تدریس وی است. تأليف و ترجمه 5 كتاب با همكاري ديگران، مسئوليت هدايت بيش از 20 پايان نامه دانشجويي و ارائه 24 مقاله و گزارش علمي در نشريات خارجي و داخلي را به انجام رسانده است.

سیدحسین حسینی

سیدحسین حسینی، دانشیار انگل شناسی و رئیس اسبق دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، متولد سال 1338 نور استان مازندران است. وی در سال 1357 به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران وارد شد. در سال 68 در اولین آزمون دکتری تخصصی انگل‎‏شناسی دامپزشکی پذیرفته شد و به استخدام دانشگاه تهران در آمد.

وی در سالهای 76 تا 80 رئیس دانشکده دامپزشکی و در سالهای 80 تا 85 معاون آموزشی دانشگاه تهران بود.

محمدحسین امید

محمدحسین امید معاون اداری مالی وزارت علوم است که با حفظ سمت در تاریخ 29 بهمن 92 از سوی رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سمت سرپرست دانشگاه تهران منصوب شد.

امید استاد تمام گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آّب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. وی در زمان ریاست رضا فرجی‌دانا در دانشگاه تهران ، معاون دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه بود و در دوران ریاست عباسعلی عمید زنجانی و فرهاد رهبر، مدت زمانی عهده‌دار معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران شد.

وی سوابقی نظیر ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و ریاست پردیس ارس دانشگاه تهران را در کارنامه مدیریتی خود دارد. وی ابتدا در شهریورماه 93 از سویجعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، به عنوان معاون اداری و مالی این وزارتخانه منصوب شد و سپس در بهمن ماه 93 با حفظ سمت از سوی رضا فرجی دانا، وزیر علوم، سرپرست دانشگاه تهران بعد از برکناری فرهاد رهبر شد.

محمود کمره ای

محمود کمره ای استاد تمام رشته مخابرات و الکترونیک است. وی سه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق از دانشگاه تهران، مهندسی مخابرات از مدرسه ملی عالی مخابرات، مهندسی الکترونیک از انستیتو ملی پلی تکنیک دریافت کرده است. وی دارای دکتری الکترونیک-مخابرات از انستیتو ملی پلی تکنیک است.

وی عضو هیات تحریریه مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک، مجله علمی پژوهشی دانشکده مهندسی داشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات تحریریه نشریه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات است. کمره ای كتاب‌ مقدمه ای بر سونار و مدل سازی انتشار امواج صوتی در آب دریا را تالیف کرده است.

وی در دوره ریاست فرهاد رهبر مسئولیت معاونت آموزشي دانشگاه تهران را برعهده داشت که پس از جايگزينی دكتر قمصری به جای وی، مسئوليت رياست دانشکده فني را عهده دار شد.

محمود نیلی احمدآبادی

نیلی احمدآبادی استاد تمام در رشته مهندسی متالورژی و مواد است. وی کارشناسی رشته شناسائی و ساخت موادفلزی را از دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد را از دانشگاه صنعتی شریف و دکتری این رشته را از دانشگاه توهوکو دریافت کرده است.

وی عضو چندین مجله علمی و بین المللی است و كتاب‌ مبانی زیست مواد را تالیف کرده است.

دانشگاه تهران از سال 1313 تاکنون در مدت 80 سال گذشته 31 رئیس را تجربه کرده است و اکنون در انتظار انتخاب یک گزینه از میان 5 گزینه مطرح سی و دومین رئیس دانشگاه تهران است.