اسامی 6 گزینه ریاست دانشگاه تهران اعلام شد/ سرپرست در میان گزینه ها

دکتر محمد صادق ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اسامی منتشر شده از 6 گزینه ریاست دانشگاه تهران را تایید کرد.

نخستین جلسه شورای منتخبان ریاست دانشگاه تهران روز گذشته برگزار شد، در این جلسه که با حضور 51 نفر از اساتید دانشگاه تهران و وزیر علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد 6 نفر از اساتید دانشگاه تهران به عنوان گزینه ریاست این دانشگاه مطرح شدند.

براساس این گزارش، رحیمیان از دانشکده فنی، حسینی از دانشکده دامپزشکی، موسوی معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، امید سرپرست دانشگاه تهران، نیلی‌احمدآبادی از دانشکده فنی و کمره‌ای نیز از دانشکده فنی دانشگاه تهران 6 کاندیدای ریاست این دانشگاه هستند.

پنجشنبه هفته جاری جلسه دوم این شورا برگزار شده و گزینه‌ ها بررسی شده و در نهایت به وزیر علوم اعلام می‌شود و پس از آن رئیس دانشگاه تهران توسط وزیر علوم انتخاب می شود.