اعتکاف باید موجب تحول عینی در معتکف شود/ معتکفین موبایل را کنار بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی شامگاه پنج شنبه در سومین جشنواره بین المللی اعتکاف که در سالن قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد با بیان اینکه اعتکاف قبل از انقلاب از مسائل فراموش شده بود عنوان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از سنت‌های فراموش شده همچون اعتکاف مجدد زنده شد.

وی ادامه داد: در زمان گذشته برگزاری مراسم اعتکاف در قم از یک اجتماع کوچک تجاوز نمی‌کرد اما هم اکنون یک حرکت عموی و بخصوص از سوی جوانان و دانشجویان ایجاد شده که با قلب و پاک و احساس دینی برای برگزاری این سنت الهی فعالیت می‌کنند.

این مفسر قرآن کریم، اعتکاف را در مسیر اهداف بعثت انبیا دانست و ادامه داد: در قرآن کریم 10 هدف برای بعثت انبیا و پیامبران آمده است که دو هدف تعلیم و تربیت از جمله مسائلی است که در جای جای قرآن کریم بدان اشاره شده است.

هر یک از عبادات نیز جنبه تربیتی خاص دارد

وی اعتکاف را نیز در مسیر تعلیم و تربیت عنوان و ادامه داد: تعلیم و تربیت برای زدودن ضلالت از زندگی مادی انسان است که انبیا نیز در راستای پاک کردن این ضلالت تلاش فراوانی داشتند.

آیت الله مکارم با بیان اینکه یکی از برنامه‌های تربیتی، عبادات است و هر یک از عبادات نیز جنبه تربیتی خاص دارد، بیان کرد: به عنوان مثال نماز یکی از عبادات است که انجام آن موجب نجات انسان از فحشا و منکر است و روزه نیز یکی دیگر از عبادات است که روح تقوا را در انسان زنده می‌کند و حج نیز عبادت دیگری است که جامعه اسلامی را به سوی وحدت و متحد بودن سوق می‌دهد.

وی در ادامه به جنبه تربیتی اعتکاف اشاره کرد و گفت: این عبادت نیز دارای آثار فراوانی برای معتکف است از جمله اینکه معتکف خود را در خانه خدا و در مهمانی خدا و در مسیر قرب به معبود می‌بیند که این احساس اثر تربیتی فراوانی را به ارمغان می‌آورد.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه ادامه داد: امور پنج گانه‌ای که انجام آن در اعتکاف ممنوع است انسان را از عالم ماده و زرق و برق دنیا جدا کرده و در عالم مافوق طبیعت و در عالمی که سراسر نور و روحانیت و قرب الهی است می‌برد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین مسئله در اعتکاف این است که در این مدت سه روز هیچگونه برنامه خاصی دیده نشده و خالی بودن از برنامه مشخص کننده این نکته است هر کسی از راهی که می‌تواند در اعتکاف با خداوند ارتباط برقرار کند.

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه ضمن توصیه‌های به معتکفین و بخصوص جوانان ابراز داشت: دعا و توسل، تفکر و تدبر در آیات و اندیشیدن و تفکر کردن در عظمت آفرینش که کجا هستیم و به کجا می‌رویم از جمله مسائلی است که باید بدان توجه شود که این اندیشیدن و تفکر انسان را روحانی کرده و تعالی می‌بخشد.

تاکید بر محاسبه نفس

وی در ادامه محاسبه نفس را از دیگر مسائلی عنوان کرد که باید در اعتکاف به آن توجه شود و افزود: در این محاسبه باید گذشته را از نظر بگذرانند و اقدامات خوب را تکرار و از گناهان توبه و نقشه راهی برای آینده در نظر گرفت.

این مرجع تقلید ادامه داد: در زندگی روزمره اشتغالاتی وجود دارد که مجالی برای تفکر و خود اندیشی به انسان نمی‌دهد که یکی از این اشتغالات موبایل است که در کوچه و خانه و در همه جا فکر را مشغول کرده است.

وی بیان کرد: توصیه می‌کنم معتکفین در ایام اعتکاف موبایل را کنار بگذارند و بدون آن به اعتکاف بروند تا مجال اندیشیدن داشته باشند و اینگونه فکر کنید که تلفن همراه نبوده و با فراغ بال به گذشته فکر و اندیشه کرده و نقشه راه آینده را ترسیم کنید.

نقاط ضعف را یادداشت کنید

آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: معتکفین در این مدت نقاط ضعف و قوت خود را بر روی کاغذ یادداشت کنند و درجه ابتلا به این نقاط را نیز در نظر بگیرند و برای نقاط ضعف چاره اندیشی و نقاط قوت را افزایش دهند.

دعا برای جهان اسلام و برطرف شدن مشکلات آن از دیگر توصیه‌های این مرجع تقلید به معتکفان بود.

وی با تأکید بر اینکه نباید گذاشت ایام اعتکاف به سادگی بگذرد و باید واقعا یک تحول عینی در وجود معتکفین ایجاد شود، تأکید کرد: معتکف باید هنگامی که از مسجد خارج می‌شود احساس کند که شخصیت نو و تازه‌ای پیدا کرده است.

برگزاری اعتکاف در هر مسجدی که نماز جماعت در آن برگزار می‌شود

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه به احادیث و روایاتی که پیرامون مسجد برگزار کننده اعتکاف وجود دارد اشاره و ابراز داشت: از مجموع روایات اینگونه برداشت می‌شود که در هر مسجدی که نماز جماعت برگزار می‌شود می‌توان مراسم اعتکاف را برگزار کرد.

وی افزود: باید راه را برای برگزاری اعتکاف باز باشد و نباید در این زمینه محدودیت ایجاد کرد و هنگامی که در احادیث و روایات اشاره شده که برگزاری اعتکاف در هر مسجدی که نماز جماعت برگزار می‌شود مانعی ندارد نباید برای برگزاری این مراسم محدودیت ایجاد کرد.

وی ادامه داد: در دنیایی که شر و فساد از در و دیوارش می‌ریزد و رسانه‌ها و ماهواره‌ها و بسیاری از اسباب فساد وجود دارد اعتکاف درخشش دارد و می‌تواند در مقابل امواج فساد مانعی بزرگ را ایجاد و سدی در برابر آن باشد و در دنیای کنونی اعتکاف ارزش فراوانی بخصوص برای نسل جوان دارد.