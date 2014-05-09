سومین جشنواره بین المللی اعتکاف در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره بین المللی اعتکاف شامگاه پنج شنبه با سخنرانی آیت الله مکارم شیرازی در سالن قدس مجتمع عالی امام خمینی قم برگزار شد.

رئیس ستاد اعتکاف استان قم در این مراسم طی سخنانی به تبیین اهداف برگزاری این جشنواره پرداخت و عنوان کرد: دمیدن روح معنویت در اقشار فرهنگی و هنری جامعه، گسترش اعتکاف به صورت کمی و کیفی و تعمیق معنویت در جامعه از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

حجت الاسلام علیرضا تکیه‌ای اعتلای روحیه و نهادینه شدن فرهنگ دینی و تربیتی را از دیگر اهداف برپایی جشنواره اعتکاف عنوان و ادامه داد: لازمه اجرایی تمامی این اهداف آسیب زدایی از مبحث اعتکاف است.

وی در ادامه به برگزاری جشنواره در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: جشنواره در سال 91 با هم افزایی هشت دستگاه فرهنگی برگزار شد که در این جشنواره 1670 به دبیرخانه ارسال و پس از بررسی لازم 140 اثر برگزیده شد که آثار برگزیده در کتابی به نام "بر بال قنوت" جمع آوری شدند.

رئیس ستاد اعتکاف قم ادامه داد: جشنواره سال 92 نیز با محوریت هنر برگزار شد که 1060 اثر در قالب فیلم نامه، نماهنگ، فیلم کوتاه و عکس به جشنواره ارسال شد.

وی ادامه داد: جشنواره سوم با رویکرد علمی و در راستای پرداختن به مسائل فقهی، آداب و عقبه و ایات و روایاتی که در زمینه اعتکاف وجود دارد برگزار شده است.

تکیه‌ای به برگزاری جشنواره در ابعاد بین المللی آن اشاره و ابراز داشت: دبیرخانه جشنواره 7300 محقق را شناسایی و با آنان ارتباط برقرار کرد که در ‌‌نهایت 120 اثر علمی توسط دبیرخانه دریافت شد.

وی ادامه داد: 30 عنوان کتاب، 85 مقاله و پنج پایان نامه از جمله آثار علمی دریافت شده است که هشت مورد از این تعداد به عنوان آثار بر‌تر برگزیده شدند.

رئیس ستاد اعتکاف قم ادامه داد: با توجه به اینکه پرداختن به بعد علمی اعتکاف نیازمند زمان زیادی است به جهت ایجاد شرایط برای حضور تمامی علاقمندان این جشنواره در سالهای بعد به شکل دوسالانه برگزار خواهد شد.

همچنین در ادامه این مراسم سه آثار بر‌تر جشنواره سومین اعتکاف با حضور آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله حسینی بوشهری و برخی دیگر از علما برگزار شد.

مجموعه مقالات برگزیده با عنوان «بر بال سجود»، نرم‌افزار جشنواره بین‌المللی اعتکاف و مجموعه ‏فقه الاعتکاف علی المذاهب الاسلامیه از جمله سه آثاری بودند که در این مراسم رونمایی شد.