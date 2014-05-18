4 نامزد حامیان دولت برای انتخابات هیات رئیسه مجلس / سه فهرست رقابت می کنند

یک نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: علی مطهری نماینده مردم تهران، غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران،محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان و مسعود پزشکیان نماینده مدرم تبریز نامزدهای فراکسیون حامیان دولت برای سمت نائب رئیسی مجلس در انتخابات هیات رئیسه هستند.

وی ادامه داد: فراکسیون حامیان دولت برای سمت های دبیری و ناظران هیات رئیسه نیز نامزد معرفی خواهد کرد.

به گزارش مهر پیش از این اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان از برگزاری اولین جلسه حامیان دولت خبر داده و گفته بود: در این جلسه مقرر شد حامیان دولت برای انتخابات هیات رئیسه برای سمت های نواب رئیس، دبیران و ناظرین نامزد معرفی کنند.

وی با بیان اینکه در جلسه اخیر این گروه حدود 60 نفر از نمایندگان حضور داشتند، گفت: نشست های گروه حامیان دولت برای بررسی کاندیدای ریاست مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد و احتمالا نامزدی به جز آقای لاریجانی نیز برای ریاست مجلس معرفی شود.

بر اساس این گزارش فراکسیون رهروان ولایت و فراکسیون اصولگرایان نیز برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس نامزد های خود را معرفی خواهند کرد.