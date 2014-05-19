به گزارش خبرگزاری مهر، «سیرالئون» کشوری با ۱۸ گروه قومی و زبان و آداب مختلف، مرکز ارسال هزاران اسیر آفریقایی به کشورهای استعمار طلب؛ این کشور ۱۵۳ سال تحت سیطره استعمار انگلستان بوده که در استضعاف کامل بوده است.



مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال ۶۸، (دوران ریاست جمهوری) زمانی که می‌خواستند سفیر ایران را به «سیرالئون» اعزام کنند، ‌ ضمن توصیه به آقای مرتضی محمودی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون بر همکاری های خوب گسترده دو کشور ایران و سیرالئون بر توسعه و تعمیق هر چه بیشتر روابط فرهنگی و اقتصادی دو کشور تأکید کردند.



شاید بی‌مناسبت نباشد که پس از ۲۴ سال و در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و جهادی، ‌ دو محوری که رهبر انقلاب نیز برای ارتباط با مردم سیرالئون تاکید داشتند اشاره کنیم.



محمدرضا قزلسفلی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشور بود که پس از 9 سال به کشورمان بازگشت ، اما بازگشت او موجی از غم را در میان مردم و مسئولان کشور سیرالئون ایجاد کرده است.تلاش هاي این رایزن فرهنگی مصداق بارزی از فعالیت مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگ است.



«در تودیع رایزن فرهنگی اشک ریخته شد» «خدا حافظ آقای قزلسفلی! شما یک دیپلمات متشخص و متمایز هستید» «آقای قزلسفلی برای سیرالئونی‌ها مانند یک پدر بود» اینها تنها بخش از تيتر روزنامه‌های کشور سیرالئون در زمان تودیع یا بهتر بگوییم تکریم او است.



قزلسفلی خود در بخشی از صحبت‌هایش در مورد فعالیت یک رایزن فرهنگی می‌گوید: «اگر همه افراد جامعه به روز حساب اعتقاد کامل داشته باشند، جامعه به‌ سوی صلح و رستگاری گام برداشته و تحولات سازنده‌ای در عرصه‌های فرهنگى، سیاسى، اقتصادی و امنیتی در جامعه ایجاد خواهد کرد»



حرف تا عملش فاصله‌ای ندارد. از مردمی بودن این رایزن فرهنگی می‌گویند، از کار در شالیزار‌های برنج از خیر رساندن به مردم سیرالئون، این را مردم اين كشور می‌گویند.



مجامع دانشگاهی این کشور ابراز رضایت دارند از اینکه برای اولین بار درس «الهیات اسلامی و مقدمه‌ای بر اسلام» و «اخلاقیات اسلامی در جوامع معاصر» را برعهده نمایندگی فرهنگی کشورمان نهادند.



«ارنست سرور»، دبیر هيئت دولت سیرالئون: دولت و ملت سیرالئون از فعالیت‌های گسترده رایزنی فرهنگی ايران رضایت کامل داشته و آنها را بسیار مفید، سازنده و در راستای توسعه انسانی و اجتماعی جوانان ارزیابی می‌کند.





«جبریل سیسه» معاون شورای ملی انتخابات سیرالئون در حال سخنرانی در مراسم تودیع به خاطر دورشدن قزلسفلی از جامعه این کشور گریست و حضار نیز گریستند.



شیخ «الامامی سیسه» استاد دانشگاه و رئیس دبیرستان اسلامی امام صادق (ع) در فریتاون هم به خاطر از دست دادن قزلسفلی گریست و جمعیت حاضر نیز گریه کردند. او از فعالیت‌ها و تلاش‌های فرهنگی، علمی و دینی تحول زا و بیدار کننده رایزن در حال برگشت ویژگی‌های فرهنگی و اخلاقی، نحوه انسانی و اسلامی تعامل با مردم سیرالئون و نقش وی در توسعه انسانی، اجتماعی، دینی، فرهنگی، علمی و تقویت وحدت بین مسلمانان و قبائل این کشور، امامت نمازهای جمعه، تدریس وی در دانشگاه‌ها و... سخن گفت که توام با ابراز احساسات و گریه بود.



سخنرانان در مراسم تودیع، قزلسفلی را مردمی‌ترین دیپلمات ایرانی در سیرالئون و مظهر فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند.



تیتر روزنامه‌های سیرالئون نشان از این دارد که قزلسفلی برایشان سنگ تمام گذاشته است. تیترهایی مثل: "اشک‌ها برای قزلسفلی" ،" در تودیع رایزن فرهنگی امام‌ها اشک ریختند"، " برای وداع برادر قزلسفلی اشک‌ها ریخته شد"، "خدا حافظ آقای قزلسفلی! شما یک دیپلمات متشخص و متمایز هستید "، "تجلیل شورای ائمه جمعه و جماعات از آقای قزلسفلی"، "محمدرضا قزلسفلی بهترین دیپلمات مردمی، نمونه و به یاد ماندنی ایران برای سیرالئون"، " آقای قزلسفلی برای سیرالئونی‌ها مانند یک پدر بود ".



به گفته یکی از حضار در مراسم تودیع:" بهتر است باتوفیقاتی که برای رایزنی فرهنگی در این کشوربوده، تدابیری اتخاذ گردد، تا حقیقتاً آنچه از موفقیت‌ها در اینجا می‌درخشد مختصری درمرکز بخصوص بخش کار‌شناسی مربوطه انعکاس داده شود ولحاظ گردد. بهتر است این موفقیت‌ها باتامل وبسیار دقیق به رایزن بعدی منتقل گردد و او را با وضعیت ظریف اینجایگاه عالی دراین کشور آشنا کند تا زحمت‌ها وهزینه‌ها عبث نگردد."



هر کسی به طریقی می‌تواند برای کشورش آبرو و شرف بیاورد مثل قزلسفلی که مقامات دانشگاهی سیرالئون او را استادی دلسوز، پرتلاش و جدی در تعلیم و تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند علمی خود توام با برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضائی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط دانشجویان توصیف می‌کنند.



«باباتنونده »، رئیس دانشکده بیولوژی دانشگاه فورابه خطاب به قزلسفلی: دولت جمهوری اسلامی ایران در اعزام شما به سیرالئون بهترین گزینه را انتخاب نموده و اشتباه نکرده است.





«اولویا کدیتو سیسه» استاد فلسفه و جامعه‌شناسی دانشگاه فورابه:" قزلسفلی ظرف این مدت نه تنها در امور دانشگاهی نقش برجسته‌ای ایفا کرده است بلکه به عنوان یک خیرخواه در سطح دانشگاه سیرالئون و بهبود انجمن‌های اسلامی بوده است. قزلسفلی مردی که ارزش تعلیم و تربیت و آموزش راعملا تجربه کرده و با معرفی ایدئولوژی ملت بزرگ ایران دست آوردهای فراوانی در دانشگاه سیرالئون بجا گذاشته است. قزلسفلی با رعایت شئونات انسانی در سطح عالی از اساتید دانشگاه و دانشجویان با آغوش باز استقبال کرده است."



به گفته استاد فلسفه و جامعه‌شناسی دانشگاه« فورابه» همه اساتید و دانشجویان دانشگاه سیرالئون؛ فقدان او را در ادامه تدریس و حضور فعال در موسسات آموزش عالی این کشور جداً احساس خواهند کرد. اگرچه اين دانشگاه مسيحي است لیکن از آموزه‌های اسلامی و توانائی تدریس علوم مختلف اسلامی قزلسفلی محروم خواهد ماند و بسیار مشکل است کسی جای خالی وی را پر نماید.



آیه" لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید" از زبان رئیس دانشکده بیولوژی دانشگاه فورابه شنیده می‌شود که؛ تقدیر و تشکر از قزلسفلی موجب ازدیاد نعمت‌های الهی برای ما است.



نظر به اهمیت و جایگاه مساجد در توسعه دیپلماسی عمومی و ترویح معارف اسلام ناب محمدی (ص)، ظرف سال‌های گذشته، محمدرضا قزلسفلی علاوه بر حضور فعال در مساجد سیرالئون و اقامه نماز‌های جمعه به عنوان امام جمعه ميهمان به عضویت رسمی بیش از 100 مسجد این کشور تحت عنوان «عضو ویژه در هیات امنا» در آمده است.



بنا به اظهارات شخصیت‌های علمی و دینی خطبه‌هایی که قزلسفلی در نمازهای جمعه داشته است موجب توسعه دیپلماسی عمومی، معرفی مبانی دینی و فرهنگی اسلام ناب محمدی (ص)، بیداری، وحدت، بصیرت و ترغیب به شناخت دقیق اسلام بوده است.



تدریس افتخاری ادیان الهی، سعادت، عدالت اجتماعی و...، شناخت مبانی اسلام، آموزش عربی، ایران‌شناسی، زبان فارسی ، ادیان الهی و جهانی شدن در دانشکده فلسفه و مطالعات ادیان دانشگاه فورابه و همچنین کارگاه‌های رایگان کامپیو‌تر، ماشین نویسی، رنگ آمیزی پارچه، خیاطی و... کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) ، کارگاه‌های آموزشی دانش افزائی برای امام‌های جمعه و جماعات و همچنین معلم‌های مدارس سیرالئون و... ازجمله فعالیت‌های گسترده قزلسفلی ظرف سال‌های گذشته بوده است.



شخصیت قزلسفلی به گونه ای در سیرالئون نقش آفرین بوده است که از او به عنوان شخصیتی دوست داشتنی، بلند همت، سودمند، کارآمد، مهربان، صادق،با اخلاص، با سخاوت و صراحت و آماده برای خدمت رسانی به جامعه یاد می‌شود.



روحیه انقلابی و متعهد بودن برای صدور انقلاب اسلامی یکی از بزرگ‌ترین ويژگي هاي یک رایزن فرهنگی به حساب می‌آید که قزلسفلی تلاش خود را به نحو احسن در این راه انجام داده است که اگر اینگونه نبود چنین نتیجه و بازخوردی در زمان خداحافظی او از «سیرالئون» در پی نداشت.