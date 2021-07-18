قزلسفلی: از نمازی که موجب رشد انسان نشود باید به خدا پناه برد

به گزارش خبرنگار مهر، با شرکت جمعی از امامان جمعه و جماعت، اساتید دانشگاه، مسئولان انجمن‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و فعالان فرهنگی و اجتماعی اوگاندا یک کارگاه آموزشی تحت عنوان «فلسفه، پیام‌ها و درس‌های نماز و نقش سازنده آن در جامعه» با رعایت شرایط بهداشتی کرونایی در محل نمایندگی فرهنگی برگزار شد.

محمدرضا قزلسفلی رایزن فرهنگی ایران در کامپالا، پروفسور آدم سبیالا استاد دانشگاه، موسی سوئد موگانزا از دپارتمان ترجمه و نشر دانشگاه ماکِرِره و بشیر بدرو کاسوله محقق، امام جمعه و فعال دینی و کالما محمد عبدالمالک رئیس انجمن‌های اسلامی مساجد و مدارس مناطقی از کامپالا مدرسان کارگاه فوق الذکر بودند که هر یک مسئولیت تدریس ابعادی از نقش سازنده نماز را به عهده داشتند.

سوال و جواب و اهداء کتاب‌هایی از امام خمینی (ره)، داستان راستان ترجمه شده به زبان ملی لوگاندا بخش دیگری از کارگاه آموزشی فلسفه، پیام‌ها و درس‌های نماز و نقش سازنده آنها در جامعه بود.

آدم سبیالا استاد دانشگاه و فعال دینی در اوگاندا با اشاره به فلسفه عبادت گفت: در نماز نکات و اسراری وجود دارد که که رعایت آنها موجب استقرار ارزش‌های اسلامی و انسانی در جامعه می‌شود.

وی افزود: وضو و بهداشت درونی و برونی، نماز و استقلال، نماز و حقوق اجتماعی و اقتصادی بشر، وقت شناسی، صلح و وحدت با مسلمانان جهان از جمله درس‌ها و پیام‌های نماز است.

رایزن فرهنگی ایران نیز در این کارگاه گفت: خداوند متعال نماز را به عنوان عمود دین در بین عبادات وسیله‌ای برای تحقق اهداف خلقت و رسیدن نمازگزار به عالی‌ترین مقام انسانی و استقرار جامعه‌ای مبتنی بر قسط و عدل قرار داده است.

وی افزود: احترام به حقوق اجتماعی و فردی، جهت شناسی، وحدت، نظم و انضباط در امور زندگی، داشتن آرامش و طمانینه و همزیستی مسالمت آمیز، اهتمام به امور سایر مسلمانان، استقلال و عدم وابستگی به دیگران، دو سجده و تواضع مطلق در برابر خدا و… از جمله درس‌ها و پیام‌های سازنده نماز است.

قزلسفلی همچنین به ضرورت نماز اول وقت اشاره کرد: اهمیت نماز اول وقت بقدری است که امام خمینی (ره) مصاحبه بین المللی خود را در نوفل لوشاتو فرانسه که توسط ۱۵۰ خبرگزاری زنده و مستقیم پخش می‌شد بخاطر اقامه نماز اول وقت، قطع و ادامه مصاحبه را به بعد از نماز موکول کرد.

به کار بگویید وقت نماز است

قزلسفلی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وقت شناسی، نظم و انضباط از پیام‌ها و درس‌های نماز است به توضیح کلام معروف «به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید وقت نماز است» از شهید محمدعلی رجایی پرداخت.

وی گفت: کسانی که به معنا و مفهوم و فلسفه نماز و نقش سازنده آن شناخت و آگاهی دارند، با فرا رسیدن زمان اختصاصی نماز هر نوع کار و فعالیتی را که مشغول آن هستند بلافاصله کنار گذاشته و به دیدار و ملاقات خالق منان می‌شتابند.

رایزن فرهنگی ایران در کامپالا همچنین به شرح دعای «اَللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَ.... وَ مِنْ صَلاَةٍ لاَ تُرْفَعُ وَ …» پرداخت و ادامه داد: از نمازی که بالا نرفته، موجب رشد و ترقی نمازگزار نشده و او را به خالق منان نزدیک نکرده است باید به خدا پناه برد. این نماز موجب تحقق فلسفه خلقت انسان نمی‌شود.

چه زمانی اهداف دین تحقق پیدا نمی‌کند؟

رایزن فرهنگی ایران در کامپالا بخش دیگری از سخنان خود را به تفسیر آیه «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» اختصاص داد. وی گفت: توجه به مفهوم لغوی عبادت به معنای هموار کردن جاده پر از ظلمات و صعب‌العبور و رفع موانع رشد انسان در فهم و درک فلسفه نماز بسیار موثر است.

وی افزود: نماز، روزه، حج و… مجموعه به هم پیوسته و تفکیک ناپذیر هستند. بطوری که اگر هر یک از آنها تعطیل شود و یا به درستی انجام نشود بر سایر عبادات تاثیر منفی داشته و در نتیجه اهداف دین تحقق نمی‌یابد.

قزلسفلی ادامه داد: نمازگزار با گفتن سلام‌های نماز ضمن ایجاد ارتباط با پیامبر اکرم (ص) و پیوند همبستگی با امت اسلامی برای همه بندگان صالح خدا صلح و سلامت طلب می‌کند. هر یک از احکام نماز به نمازگزار می‌آموزد تا حق الناس و حقوق دیگران را رعایت کرده و از منکراتی چون غیبت، دروغ، سرقت، قتل نفس، تجاوز به حریم و حقوق دیگران، رباخواری، تهمت، حرام‌خواری و… دوری کند.

الحاجی بشیر بدرو کاسوله امام جمعه، محقق و فعال رسانه‌ای با اشاره به آیات و روایات درباره عبادت گفت: تقرب معنوی، باز دارندگی از گناه، غفلت زدایی، تکبر زدایی، پرورش فضائل اخلاقی، تقویت روحیه اخلاص، وحدت مسلمانان، ایستادگی در مقابل ظلم و ستم از جمله درس‌ها و پیام‌های نماز است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اگر نماز در اولویت نخست قرار گیرد قطعاً نتایج مثبت معجزه آسائی در جامعه به دنبال خواهد داشت گفت: صبر و تحمل سختی‌ها، جهاد با نفس، محبت به مردم، ارتقاء روحیه همکاری و همبستگی در جامعه، کاهش آسیب‌های اجتماعی از دیگر درس‌ها و پیام‌های نماز است.

موسی سوئد موگانزا از دپارتمان ترجمه و نشر دانشگاه ماکِرِره به عنوان رئیس کارگاه نیز در بخشی از سخنان خود مطالب ارائه شده توسط رایزن فرهنگی را در خصوص پیام‌ها و درس‌های نماز بیدار کننده و آگاه کننده توصیف کرد. وی در ادامه با بیان اینکه نماز یک ضرورت مطلق بوده و از شرایط اساسی زندگی انسان است، گفت نماز نباید در حاشیه فعالیت‌های روزمره زندگی فرد قرار گیرد بلکه باید ساختار زندگی انسان بر اساس فرهنگ و معارف نماز تنظیم شود.

موگانزا همچنین با بیان اینکه شناخت ابعاد سازنده نماز و نقش آن در توسعه همه جانبه انسان و جامعه از ضروری‌ترین نیاز مسلمانان است، گفت: فلسفه عبادات اسلامی برای رشد و توسعه است. توجه به عمق و فلسفه عبادات اسلامی و انجام صحیح آنها ضمن ایجاد توسعه در جامعه، سلامت همه جانبه مردم را نیز تضمین می‌کند.

آقای کالما محمد عبدالمالک رئیس انجمن‌های اسلامی مساجد و مدارس مناطقی از کامپالا در سخنانی با بیان اینکه نماز در انسان مسئولیت‌های اجتماعی ایجاد می‌کند گفت: اهل نماز نسبت به جامعه بشری احساس وظیفه کرده و از هر گونه معصیت فردی و اجتماعی دوری می‌کنند.