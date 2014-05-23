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۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۳۵

جام باشگاه‌های آسیا قرعه‌کشی شد؛

نماینده فوتسال ایران با قهرمان فصل گذشته آسیا همگروه شد

نماینده فوتسال ایران با قهرمان فصل گذشته آسیا همگروه شد

مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا برگزار شد که بر این اساس تیم دبیری تبریز نماینده ایران در این مسابقات، با تیم چونبوری تایلند قهرمان سال گذشته همگروه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در سال 2014 امروز جمعه در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد که بر این اساس تیم دبیری تبریز در گروه دوم این بازی‌ها با تیم‌های چونبوری تایلند، بانک لبنان و القادسیه کویت همگروه شد.

چونبوری تایلند سال گذشته موفق شده بود با شکست گیتی پسند ایران به عنوان قهرمانی این مسابقات برسد. قهرمان فصل گذشته آسیا حالا در مرحله مقدماتی به دیگر نماینده ایران یعنی دبیری برخورد کرده است. تیم دبیری در فصل گذشته لیگ برتر ایران موفق شد با سرمربیگری وحید شمسایی به عنوان قهرمانی لیگ برتر برسد.

در گروه اول این مسابقات هم تیم‌های شنژن چین، ناگویای ژاپن، لوکوموتیو ازبکستان و ویک ویپرز استرالیا با همدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

این مسابقات از تاریخ 25 تا 30 آگوست (سوم تا هشتم شهریور 93) به میزبانی چین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2297274

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