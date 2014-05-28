شمار افراد مشکوک به ویروس کرونا در کرمان به 6 نفر رسید/ دو نفر بیمار قطعی

مهدی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کرونا یک بیماری ویروسی است که حدود دو سال پیش در کشورهای عربی خصوصا عربستان و حوزه خلیج فارس شناسایی شده است.

وی ادامه داد: آماده‌باش لازم در خصوص این بیماری در سطوح بهداشتی درمانی داده شده و دستورالعمل‌ها را ارجاع داده‌ایم و تاکنون این بیماری را رصد می‌کردیم که اگر مواردی از بیماری در کشور مشاهده شود بتوانیم به موقع مداخله کرده و از انتشار آن به جامعه جلوگیریی کنیم.

دو مورد مثبت قطعی مبتلا به ویروس کرونا در کرمان شناسایی شد

شفیعی تصریح کرد: با شناسایی موارد مشکوک بلافاصله تیم‌های عملیاتی دانشگاه علوم پرشکی کرمان مستقر شده و نمونه‌گیری را شروع کردند که در طی این نمونه گیری‌ها متوجه شدیم که دو مورد مثبت قطعی از این بیماری در کرمان مشاهده شده و بالطبع اقدامات پیشگری و درمانی را در سطح عمده شروع کردیم و در حال رصد بیماری هستیم.

وی ادامه داد: این دو مورد با توجه به اینکه یکی از آنها کهولت سن داشته و بیماری‌های مزمن هم دارد هم اکنون در ICU تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد اما حال عمومی مورد دیگر خوب بوده و در حال حاضر در بخش ایزوله تحت مراقبت است.

شفیعی اذعان داشت: تاکنون شش نفر مشکوک به بیماری کرونا در کرمان شناسایی شده‌اند که مراحل آزمایش ابتلا یا عدم ابتلای آنها به این ویروس در حال انجام است.

این مسئول در خصوص پیشگیری از این بیماری توصیه کرد: افراد رعایت بهداشت فردی را بکنند، بهداشت فردی شامل این است که افراد مرتبا وقتی در محیط جامعه حضور دارد قبل از خوردن و آشامیدن و یا دست زدن به صورت، حتما دست‌ها را با آب و صابون به صورت کامل بشورند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این بیماری بیشتر در کشورهای خاورمیانه شایع است کسانی که به سفرهای زیارتی می روند کاملا مراقب خودشان باشند و سعی کنند سبزیجت تازه استفاده کرده و مایعات بیشتری بنوشند و در جاهای جمعی ترجیحا از ماسک استفاده کنند.

دست دادن و روبوسی کردن دو راه عمده انتقال بیماری

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اذعان داشت: اگر افراد در سفرهای زیارتی به سطوح دست می زنند بلافاصله دست های خود را با آب و صابون چندین نوبت در روز بشورند.

این مسئول گفت: زائران زمانی که از سفر بازگشتند چون احتمال این وجود دارد که حامل ویروس کرونا باشد و در حدود 10 تا 14 روز طول می کشد که تا علائم اولیه بیماری ظاهر شود سعی کنند دید و بازدیدها به حداقل رسیده و از دست دادن و روبروسی اجتناب کنند.

شفیعی یادآور شد: دست دادن و روبوسی کردن دو راه عمده انتقال بیماری به سایر افرادی است که سفر نداشته اند ولی در مواجه با افرادی می گیرند که مسافرت داشته اند.

وی گفت: اگر افراد علائم خفیف مثل تب، سرفه، اسهال خفیف و بدن درد پیدا کردند سریعا به پزشک مراجعه کرده و برای تشخیص بهتر، پزشک را در جریان قرار دهند که طی 14 روز گذشته در سفر حضور داشتند.