واکنش ستاد کل نیروهای مسلح به مدارک جعلی فوتبالیستها/ جلوی قرارداد بازیکنان متخلف را گرفتیم

سردار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کسانی که در مورد کارتهای جعلی پایان خدمت اظهار نظر می کنند متخلف و مجرم هستند چرا که نباید با آبروی افراد بازی کرد. کارت معافیت و پایان خدمت جزو اسناد رسمی کشور است و کسی نباید به اسناد رسمی خدشه وارد کند.

وی ادامه داد: همچنین توصیه می کنیم که هیچکس با مطرح کردن اسامی آبروی افراد را نبرد.

به گفته جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح کسانی که کارت جعلی دریافت کرده اند و کسانی که به این موضوع با اظهار نظر دامن می زنند مقصر و متخلف هستند.

وی با بیان اینکه بحث کارت های جعلی مطرح نیست، تاکید کرد: آن چیزی که دارای اشکال است مدارک ارایه شده برای دریافت کارت است که به صورت مجزا در حال بررسی تمامی مدارک ارایه شده هستیم. البته نتیجه را هیچگاه رسانه ای نمی کنیم و پس از بررسی به باشگاه ها اعلام می شود که چه بازیکنانی سرباز هستند و باید به خدمت سربازی اعزام شوند.

کمالی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود کارت یکی از فوتبالیست ها جعلی است با اعلام این که این موضوع را نه تایید و نه تکذیب می کنم افزود: تعداد محدودی از ورزشکاران هستند که مدارک ارایه شده آنها برای دریافت معافیت، جعلی است. سالانه چند صد هزار کارت پایان خدمت و معافیت موقت صادر می شود و قطعاً تعداد محدودی هستند که تخلف می کنند و در این میان تعدادی ورزشکار متخلف نیز وجود دارد.

وی در مورد نحوه برخورد با این ورزشکاران گفت: پس از بررسی اسناد با احضار آنها موضوع تخلف را به اطلاعشان می رسانیم و این افراد به خدمت سربازی اعزام می شوند. ضمن این که باشگاه ها نیز حق امضای قرارداد با این افراد را ندارند.

کمالی با بیان اینکه اسامی بازیکنانی که داری مشکل خدمت سربازی هستند را به باشگاهها اعلام کردیم، افزود: به برخی باشگاهها اعلام کردیم که این بازیکنان که کارت معافیت آنها دارای مشکل است را نگیرند که خوشبختانه باشگاه ها نیز این موضوع را رعایت می کنند. به طور مثال دو نفر از افرادی که نامشان برای یکی از تیم های بزرگ پایتخت مطرح بود دیگر در بین گزینه ها نیستند چرا که این موضوع را به باشگاه مورد نظر اعلام کرده ایم.