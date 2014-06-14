343حامي در طرح شفاي كميته امداد خراسان شمالي به کمک بیماران خاص شتافتند

محمدعلي اكبرياني در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر افزود: طرح شفاي كميته امداد خراسان شمالي در سال گذشته براي نخستين بار به منظور یاری رسانی به بيماران نيازمند در این استان اجرا شد.

وي با اشاره به اينكه طي سال گذشته همزمان با اجراي اين طرح در استان مبلغ 187 ميليون و 124 هزار ريال كمك توسط خيرين جمع آوري شد گفت: از اين ميزان دو ميليون و 800 هزار ريال در قالب كالا و مابقي نيز به صورت نقدي به افراد تحت پوشش اين طرح، كمك شد.

اكبرياني با تاكيد بر لزوم مشاركت خيرين در راستاي اجراي هرچه بهتر اين طرح و كمك به بيماران صعب العلاج تصريح كرد: اين طرح در جهت كمك به بيماران نيازمند سرطاني، كيلوي، ام اس و ... كه توان پرداخت هزينه درمان را ندارند اجرا مي شود و خيرين و نيكوكاران به عنوان حامي اين بيماران مي توانند با كمك هاي خداپسندانه خود زمينه درمان و حفظ بنيان خانواده اين بيماران در استان را فراهم كنند.

وي با بيان اينكه سلامت افراد به طور مستقيم و غيرمستقيم بر سلامت افراد خانواده نيز تاثير گذار است، اظهار داشت: كمك به درمان و بهداشت افراد نيازمند توسط آحاد جامعه و خيرين علاوه بر اجر معنوي حفظ كيان و بينان خانواده را نيز به دنبال دارد.

قائم مقام کمیته امداد خراسان شمالی از هموطنان و شهروندان این استان خواست تا با حضور در غرفه های حامی یابی نمایشگاه امداد امام خمینی(ره) در طول ماه رمضان با قبول حمایت از محرومان، این نهاد را در تامین معیشت محرومین یاری دهند.