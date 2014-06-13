به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، تیم فوتبال بوسنی در نخستین بازی خود در گروه F رقابتهای جام جهانی با آرژانتین دیدار خواهد کرد.

سافت سوسیچ در خصوص "لیونل مسی" گفت: مهار مسی برای ما به یک مساله دشوار و پیچیده تبدیل شده اما فکر نمی‌کنم قربانی کردن یک بازیکن جهت گرفتن مسی برای تیم‌مان خوب باشد.

وی افزود: ما یک بازیکن خوب برای مهار مسی داریم: محمد بسیچ. اما این بازیکن به لحاظ بدنی در وضعیت خیلی خوبی قرار دارد و حیف است او را مامور تعقیب مسی کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی همچنین گفت: مسی گاهی اوقات برای چند دقیقه در زمین می‌ایستد و در بازی شرکت نمی‌کند. بنابراین شرم آور است که ما بخواهیم یک بازیکن را مامور مهار این بازیکن کنیم.