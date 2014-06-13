۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۰:۵۷

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

سوسیچ: بوسنی با لیونل مسی یارگیری نفر به نفر نمی‌کند

سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی گفت در بازی با آرژانتین هیچ بازیکنی را فدای یارگیری برای لیونل مسی نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، تیم فوتبال بوسنی در نخستین بازی خود در گروه F رقابتهای جام جهانی با آرژانتین دیدار خواهد کرد.

سافت سوسیچ در خصوص "لیونل مسی" گفت: مهار مسی برای ما به یک مساله دشوار و پیچیده تبدیل شده اما فکر نمی‌کنم قربانی کردن یک بازیکن جهت گرفتن مسی برای تیم‌مان خوب باشد.

وی افزود: ما یک بازیکن خوب برای مهار مسی داریم: محمد بسیچ. اما این بازیکن به لحاظ بدنی در وضعیت خیلی خوبی قرار دارد و حیف است او را مامور تعقیب مسی کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی همچنین گفت: مسی گاهی اوقات برای چند دقیقه در زمین می‌ایستد و در بازی شرکت نمی‌کند. بنابراین شرم آور است که ما بخواهیم یک بازیکن را مامور مهار این بازیکن کنیم.

