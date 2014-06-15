به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بوسنی و هرزگوین بامداد دوشنبه در گروه F رقابتهای جام جهانی در ماراکانا با آرژانتین دیدار خواهد کرد.

"سافت سوسیچ" در خصوص این دیدار اظهار کرد: آنها تیمی تهاجمی دارند اما ما هم بازیکنان تهاجمی داریم. ما سبک بازی خود را عوض نمی‌کنیم. من از بازیکنانم نمی‌خواهم سبک تهاجمی خود را تغییر دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: من از آن دسته از مربیان هستم که گل زدن را دوست دارم. اینکه ما بتوانیم مقابل آرژانتین گل بزنیم را نمی‌دانم اما فلسفه بازی ما گرفتن نتیجه است. با بازیکنانی که ما در اختیار داریم بهترین راه برای کسب نتیجه، حمله کردن است.

سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی افزود: زمانی که مالکیت توپ در اختیار ماست عملکردمان نسبت به زمانی که به تعقیب توپ می‌پردازیم، بهتر است. در بازی فردا این شیوه را مقابل آرژانتین امتحان می‌کنیم.

مردان سوسیچ نوامبر سال گذشته با آرژانتین در سنت لوییس بازی کردند جایی که با حساب دو بر صفر شکست خوردند.

سوسیچ در این خصوص گفت: نمی‌توانیم در خصوص تلافی صحبت کنیم چراکه این نخستین بازی ما در رقابتهای جام جهانی است و یک بازی دوستانه نیست. آرژانتین مدعی کسب عنوان قهرمانی این رقابتهاست.