به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از سائوپائولو برزیل، مهدی محمد نبی ضمن بیان مطلب فوق افزود: معمولا فیفا قبل از هر بازی در جام جهانی جلسه‌ای خواهد داشت و بر اصول عدم تداخل مسائل سیاسی و نژاد پرستی با فوتبال تاکید خواهد کرد.

وی اضافه کرد: هر اتفاقی در جریان بازی رخ دهد ما بدون شک اعتراض خواهیم کرد اما اتفاقاتی که ممکن است در سکوها رخ دهد، اعم از حضور افرادی که مخالف نظام هستند، از دست ما و حتی فیفا خارج است. در مجموع امیدواریم هوادارانی که به ورزشگاه می‌آیند، در هر سه بازی مرحله گروهی فقط تیم را تشویق کنند.

سرپرست تیم ملی فوتبال در مورد جلسه تمرینی تیم ملی قبل از سفر به کوریتیبا تاکید کرد: تیم ملی شنبه صبح یک جلسه تمرینی خواهد داشت و ساعت 16 به سمت کوریتیبا حرکت خواهد کرد. هنوز مشخص نیست بعد از بازی مقابل نیجریه چه روزی و در چه ساعتی به سائوپائولو بر می‌گریم زیرا فیفا هنوز برنامه پروازی را به ما اعلام نکرده است.

وی در بخش دیگری از حرف‌هایش عنوان کرد: خوشبختانه تیم ملی یکی از آرام‌ترین و بی‌حاشیه‌ترین تیم‌های تاریخ است و ما بی‌حاشیه‌ترین تیم‌ ملی تاریخ ایران را داریم. کارشناسان هم فضای تیم ملی را مثبت ارزیابی کردند. من از اردوی اتریش همراه تیم ملی بودم و به عنوان دبیرکل و سرپرست کارها را انجام می‌دادم البته برخی از کارها هم مربوط به خود کفاشیان است.

نبی در مورد اینکه کی‌روش گفته است در برزیل جوری رفتار می‌کنند که انگار ایران در گرو F وجود خارجی ندارد؟، خاطرنشان کرد: چنین جنگ‌های روانی همواره علیه ایران به راه انداخته‌اند، مخصوصاً اینکه در جام جهانی حضور داریم اما بازیکنان ما با قدرت و تمرکز می‌خواهند در جام جهانی حضور داشته باشند و ما باید کاملاً حرفه‌ای عمل کنیم.

وی ادامه داد: در بازی افتتاحیه دیدید که برزیل قهرمان 5 دوره جهان و میزبان این مسابقات مقابل کرواسی چگونه حاضر شد. کرواسی در نیمه اول بازی بسیار خوبی انجام داد و حتی می‌توان گفت که باخت را به کرواسی تحمیل کردند. بازیکنان ما هم باید با تمرکز و تلاش در میدان حضور داشته باشند فضای تیم ملی هم بسیار خوب است.

سرپرست تیم ملی در مورد حضور فغانی و کامرانی‌فر در دیدار افتتاحیه به عنوان داور و کمک داور ذخیره گفت: همین که نام فغانی و کامرانی‌فر برده شده و در افتتاحیه جام جهانی این دو داور حضور داشتند باعث افتخار همه جامعه داوری ایران است من به فغانی و کامرانی‌فر این مسئله را تبریک می‌گویم و خودم هم وقتی در ورزشگاه نام آنها برده شد احساس افتخار و غرور کردم.

دبیر فدراسیون فوتبال در مورد بازی با نیجریه که مهم‌ترین بازی ایران نام برده می‌شود، گفت: تاکتیک کی‌روش در سه چهار بازی گذشته کاملاً مشخص شده است. او می‌خواهد بازیکنان اول تمرکز و دوندگی در زمین داشته باشند و شرایط تیمی خوبی داشته باشیم و ان‌شاءالله بتوانیم موفق شویم.